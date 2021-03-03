Şişli'de aynı gün 6 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan: Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim

Şişli'de bıçakla aynı gün beşi Afrika kökenli olmak üzere 6 kişiyi boğazını keserek yaralayan saldırgan adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde 'Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim' dediği öğrenildi.

Şişli’de 26 Şubat Cuma günü 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan şüphelinin emniyetteki sorgu işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesinde “Bundan 1 sene önce durduk yere siyah bir kişi tarafından bıçaklandım ve bu yüzden onlara kin tutuyorum” dediği öğrenildi.

Şüphelinin verdiği ifadeye göre, 26 Şubat Cuma günü, Cuma namazını kıldıktan sonra karşısına çıkan Afrika kökenli göçmenleri boğazlarından bıçakladığını ve bunları televizyondan etkilenerek yaptığını söylediği öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre bıçakla yaraladığı Türk vatandaşı ise arkadan Afrika kökenli bir kişi zannettiğini söyleyen zanlının, olaylar sırasında kullandığı maske için "Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim" dediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.



