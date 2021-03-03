Kayıt
22:15 03 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İnce: 45 gün içerisinde partiyi açıklarız

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 99
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043758747_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_9741d76a26c7144ac35b3fbd2d6d7108.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103031043945287-ince-45-gun-icerisinde-partiyi-aciklariz/

    Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce, ''Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız'' açıklamasını yaptı.

    CHP'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, istifa etme sürecini, başlattığı yeni oluşumu ve siyasetin gündeminde öne çıkan gelişmeleri Ahmet Hakan’la Tarafsız Bölge’de değerlendiriyor. Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

    '45 gün içerisinde partiyi açıklarız'

    • Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız.
    • Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık.
    • Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız. 
    • Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir.
    • Türkiye'de siyasetin kalitesini toptan yükseltmemiz lazım. Sadece bizim değil toplumsal dayanışma ile yükselmemiz lazım. En büyük hayalim bu ülkenin bütün gençlerinin sınavlarına güvenmelerin sağlamak. Güven unsuru azaldı. Kimse güvenmiyor sınavlara. 83 milyonun sınavlara güvendiği bu ülkenin sınavları dürüsttür güvenilirdir diyebilmek buradan başlarsak toplumsal barışa kalkınmaya iç barışa terörle mücadeleye katkısı olur.
    • Ankara'dan siyaset yapmayacağız. 51 vilayeti gezdim şu ana kadar. Önümüzdeki günlerde tekrar yolara düşeceğiz. Biz sürekli olarak 81 vilayet bitti turu tamamladık demeyeceğimiz. Büyük ilçelere gideceğiz ve halkla bire bir temas kurarak parti içerisinde demokrasiyi gerçekleştirerek bunlara anlatacağız.

    'Harcamalarımızın hepsi kayıtlı'

    • Türkiye'de 104 tane parti var. Biz 105. olacağız. Bana sorduğunuz gibi diğerlerine de sorun. Biz bütün harcamalarımızı şu anda banka üzerinden yapıyoruz. 80 arkadaş herkes bütçesine göre para koyuyor ve sistemi çözecek paramız var bunların hepsi banka üzerinden yapılıyor. Partiyi kurduğumuz zaman o dokümanları sunarız. Parayı 80 kurucudan topluyoruz 1 veren de var bin veren de. Bağış geleceğine adım gibi eminim ama şu an bağış alamıyoruz. Siyasi partiyi kurduğumuz zaman bağış gelecek şu an teknik nedenlerden dolayı alamıyoruz.
    Beştepe'ye giden CHP'li iddiası
    • "Beştepe'ye giden CHP'li" de büyük gelimeler oluyor. Mahkeme kayıtlarından kimin gittiği çıkacak. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bekleyelim görelim acele etmeyelim ben dava açtım 'kim bu' diye.
    • Ben bunların iftira olduğunu zaten dava açamamalarından belli. Makus tarihi değiştirdiğim için ben kötü adam oldum.
    Etiketler:
    CHP, Yeni Parti, Muharrem İnce
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    Hollanda'daki seks işçileri isyan etti: Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden çalışamıyoruz?
    Karikatür
    ABD askerleri tahıl yüklü 45 kamyonu Suriye'den Irak'a kaçırdı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet