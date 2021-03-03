Bakan Koca: 7 günlük vaka görülme sıklığı haftada, risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.
Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım. pic.twitter.com/IxYUf78nHz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2021
Koca, açıklamasında şunları kaydetti:
"Veriler hafta sonu paylaşılacak, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçecektir. Yüksek vaka sayılarımız hala hayatımızı olağan akışına kavuşturma umudumuzun önünde bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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