AK Partili Kurtulmuş: Seçim barajının kıymeti kalmadı, tartışılması lazım

CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "İnsan Hakları Eylem Planı"na muhalefetten gelen eleştirileri değerlendirirken, "Dün eylem planı açıklanmışken bunun samimi olmadığını iddia etmek hoş değildir. Büyük bir iyi niyetle yapılan eylem planıdır. Daha yeni başlıyoruz. Takdir edilmesi gereken bir durumdur. Dün açıklanmış olan planı kötülemeye kalkmanın ciddi bir iş olmadığını söylüyorum" ifadesini kullandı.

"Meclis'te yeni anayasa için zemin var mı?" sorusuna da cevap veren Kurtulmuş, "Vardır. Türkiye'nin anayasa tartışmaları ile ilgili zemini yakaladığını düşünüyorum. Eylem Planımızın 9 hedefinin sonunda diyoruz ki; sonunda bunu taçlandıracak olan yeni anayasadır. Çok değişiklik yapılmış olmasına rağmen darbeci zihniyet anayasanın içinde ruh olarak vardır. Bu ruhun ortadan kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

'Fezlekeler konusu da toplumda yanlış tartıştığımız bir konu'

Kurtulmuş, HDP milletvekillerine yönelik hazırlanan fezlekelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Fezleke konusunun toplumda yanlış tartışılan bir olduğunu dile getiren Kurtulmuş, fezlekelerin siyasi değil hukuki bir konu olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş konuya ilişkin, "Her bir dosya tek tek ele alınır. Meclis karar erirse söz konusu vekilin dokunulmazlığını askıya alır. Hukuki sürecin önünü açmaktır fezlekelerin kabul edilmesi. Mahkemeler karar verdikten sonra suçlu bulunursa ilgili kişi dosya Meclis'e gelir ve karar okunur. Bizim tavrımız başından beri belli. Terörden güç alarak siyaset zeminini zehirliyorsanız bu kimsenin kabul edebileceği bir şey değil" diye konuştu.

"'Bizim oylarımız olmasaydı CHP İstanbul'u alamazdı' diyen ben değilim"

Muhalefetin fezlekeler ile ilgili açıklamalarına ilişkin de Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin PKK ile bu kadar içli dışı olmasından rahatsız olduğunu görmeleri lazım. Burada 'Bizi bölmek istiyorlar'dan ziyade bir takım siyasi kulisler üzerinden konuşmaktan ziyade 'Seçim kampanyasında bizim oylarımız olmasaydı CHP İstanbul'u alamazdı' diyen ben değilim, HDP'nin eş genel başkanıydı. Bu parti ile bu kadar içli dışlı olmak CHP ve İYİ Parti'nin vatansever seçmenlerinin arasında ciddi kaygılara neden oluyor. Açık ve gizli ittifaklardan seçmenlerin bir kısmı rahatsızlık duyuyorsa CHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarının bunu görmesi lazım. PKK ihanet faaliyetlerinde en zayıf olduğu noktadadır. Terörün alanı neredeyse tamamıyla daralmış durumdadır. Bu HDP'nin içindeki bazılarına rahatsızlık veriyor. Siyaseten HDP'nin siyasi çizgisini tarihsel olarak en zayıf noktasında olduğunu görüyoruz. Aslolan terörle mücadelenin her alanda başarıyla mücadele edilmesidir. Bazen siyasetçi olarak 'Bu kadar da olmaz' diyorsunuz."

'Seçim barajının kıymeti kalmadı'

Seçim barajının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili tartışmalara cevap veren Kurtulmuş şunları söyledi:

"Önemli bir çalışma yürütülüyor, bitmeden kamuoyu ile paylaşmadan doğru bulmam. Anayasada değişiklikler yapıldı, yeni ve sivil anayasa tartışmasını açıyoruz. Fiillen ittifaklar söz konusu. Eskiden bunlar bir parti diğerine katılarak yapılıyordu. Bunları ortadan kaldırıp düzenleme yaptık. Yerel seçimlerde partilerin ittifak yapmasının önü nasıl açılabilir? Daraltılmış bölge... 5 olur, 7 olur başka rakam olur. Onlarca insan arasından seçim yapmaktansa küçük siyasal çalışma alanlarının olması lazım. Barajın kıymeti kalmadı. Partiler nihayetinde barajı ittifakla aşıyorlar. Hatta başka bir partinin listesinden seçiliyor. Baraj konusunun da tartışılması lazım. Barajların da aşağıya çekilmesinin Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. En azından grup başkanvekilleri Meclis'e gelmeden diğer partilerle de bunu paylaşıp görüşlerini alacaklar."