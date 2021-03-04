Katil zanlısı, 2 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin Bahçelievler mahallesi İşletmeciler caddesinde, bodrum kattaki evinde 2 Şubat tarihinde kafasına poşet geçirilmiş ve boğazı kesik bulunan 31 yaşındaki Samira Rashidian'ın katil zanlısı yakalandı.

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık 2 bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Pourıya Emamifard isimli 28 yaşındaki zanlının olay günü maktulün ikametini gittiğini tespit etti.

Ekipler tarafından ifadesi alınan zanlı, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, sebebinin ise maktul ve maktulün eşi aracılığıyla satın aldığı cep telefonunun borcunu görüşmek için olay yerine gittiğini, maktulün telefon borcundan hariç kendisinden 5 bin lira para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve bunun sonucunda Rashidian'ı boğarak öldürdüğünü söyledi.

Öte yandan zanlı, kadının ölümünden emin olmak için kafasına poşet geçirdiğini de itiraf etti. İfadesi alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.