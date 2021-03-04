Habertürk yazarı Sarıkaya: Üç hafta sonra hastaneler tıka basa dolarsa anlarız

Yeni normalleşme kararlarıyla birlikte koronavirs önlemlerinin unutulduğunu söyleyen Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Çok sürmez üç hafta sonra hastaneler tıka basa tekrar dolunca anlarız. O zaman da restoranlar, kafeler neden kapandı narası atmayın" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Aşı tuttu' başlıklı bugünkü yazısında yeni normalleşme kararlarıyla birlikte Ankara'da koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığını söyledi.

"Sanki kafeye, restorana oturunca virüs gelmezmiş gibi hepsi de maskeleri kaldırıp atmış" diyen Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

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