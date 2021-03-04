Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı yorumu: Reform değil devrim niteliğinde

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katkıda bulunduğu Yargı Reformu Strateji Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, “Vatandaşa dokunan devrim niteliğinde bir çalışma yapıldı” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katkıda bulunduğu Yargı Reformu Strateji Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı için “Reform değil devrim” diyen Feyzioğlu, “Vatandaşa dokunan devrim niteliğinde bir çalışma yapıldı” dedi.

Feyzioğlu, “Bazıları sorunlara çözüm bulur. Bazıları da her çözüme bir sorun üretir. Yapılabilecek bir şey yok. Bizim görevimiz devrim niteliğindeki bu adımları hayata getirmek. Çok büyük laflar etmek yerine hayata dokunan çözüm önerileri değerlendirdik. Ortaya böyle bir metin çıktı. Ülkeye hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Feyzioğlu’nun açıklamaları şöyle:

'Hazırlıkların başladığı ilk günden beri vardık; tüm meslektaşlarımızın görüşünü aldık'

Baştan sona bu çalışmaya katıldık. Tüm meslektaşlarımızın görüşünü aldık. İnsan Hakları Eylem Planı hazırlığı başladığı ilk günden beri vardık. Doğrudan sorunlar ele alındı. Her kesimin görüşü ve çözüm önerileri dinlendi. Adalet Bakanlığı çok katılımcı bir anlayışla yola çıktı. Biz de layıkıyla cevap vermeye çalıştık.

'Hakim ve savcılar coğrafi teminat sahibi olacaklar'

Hakime gittiniz derdinizi anlattınız. Hâkim dosyaya vâkıf mı değil mi, sizi anlıyor mu bunu hissedersiniz. Bir sonraki celse de karar verilecek. Bir bakıyorsunuz hâkim tayin olmuş. Bıktık gerçekten. Bu sorun tespit edildi. Tayin ve terfilerde bu sorun mutlaka göz önünde bulundurulacak ve HSK bunun sistemini getirecek. Hâkim ve savcıların bölge sorunlarından doğan mağduriyeti de çözülüyor. Coğrafi teminat sahibi olacaklar.

'İdari yargıda devrim sonucu yaratacak düzenlemeler geliyor'

İdari yargıda devrim sonucu yaratacak düzenlemeler geliyor. Bunlardan birisi pilot dava. Ahmet Bey dava açmış kazanmış. Mehmet Bey'in açtığı dava da Ahmet Bey ile bire bir aynı durumda. Ben Ahmet Bey ile aynı durumdayım, benim sorunumu da çöz dediğinizde git dava aç deniliyor. O zaman çıldırıyorsunuz. Zaten karar verilmiş, sen niye yeniden insanları mahkemede süründürüyorsun. Eğer bir dava yargıda çözüldüyse benzer bütün davalar için bir hak dayanağı olacak. İdare Ahmet'e verdiği kararın aynısını mahkemesiz Mehmet'e de verecek.

Annenin 0-6 yaş aralığında çocuğu varsa, cezasını koğuşta değil ‘Anne Çocuk Ünitesi’nde çekmesi sağlanacak. Kreş sisteminden daha farklı bu. Anne, çocuğu ile koğuşta kalmak zorunda kalmayacak. Birlikte farklı bir ünitede olacaklar. Bu çok güzel bir uygulama oldu.

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