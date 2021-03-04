Prof. Dr. Pala: Türkiye'de salgının ilk dalgası henüz kontrol altına alınamadı

Türk Tabipleri Birliği Kovid-19 İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, salgının henüz ilk dalgasının kontrol altına alınamadığını ve etkisinin tam kapanma ile azaltılabileceğini söyledi. Pala, önümüzdeki haftalarda özellikle riskin sürdüğü yerlerde vaka sayılarında artış beklediğini de belirtti.

Koronavirüs salgınında gelinen nokta ve 'kontrollü normalleşme' sürecini değerlendiren Türk Tabipleri Birliği Kovid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, vaka sayılarının düşmesinin test sayısının düşmesi ile sağlandığını belirtti.

Pala, "Sağlık Bakanlığı'nın test sayılarını azalttığını görüyoruz. Bu noktada uluslararası bir parametreyi söylemek isterim; günlük bin kişi başına test sayısının 2'nin altına düşmesini istemeyiz" ifadesini kullandı

'Tam kapanma olmalı'

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'ya konuşan Pala, yeniden açılmanın etkilerini görmeden artan vaka sayılarına dikkat çekerek, "Vaka sayıları 5 binden bir anda 11 bin 800'lere çıktı. Daha önceki dönemlerdeki gibi test yapılsa vaka sayısının 11 bin değil 15 bin çıkabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

'Normalleşme kararlarında sosyo-ekonomik etkenler de gözetilmeli'

Bazı kentler arasındaki vaka farklılığının İngiltere'de saptanan yeni varyantın Türkiye'de de etkili olmaya başlamasının göstergesi olabileceğini söyleyen Pala, "Bunu anlamak için genom analizlerinin ayrıntılı olarak ortaya konmasına ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı'nın yanıt vermesi gereken ciddi bir soru var" diyor ve bunları şöyle sıraladı:

"En son yayınlanan haftalık vaka sayısına baktığımızda, en yüksek vaka Ordu'da görülüyor. Bir haftalık periyotta 100 nüfusa düşen sayı 300'ün üzerinde, Şırnak’ta da 3'ün altında arada 130 kat fark nasıl açıklanabilir? Test sayısı yeterli mi? Test sayılarındaki pozitiflik oranı ne? Yeni varyantın etkisi nasıl? Dolayısıyla şu ana kadar yapılan açıklamalarla açıklanan Türkiye haritası arasında bağlantı kurmakta zorluklar var. Örneğin Uşak niye mavi ve Denizli ile arasında niye fark var?"

'Türkiye'de ilk dalga hâlâ bitmedi'

Prof. Dr. Pala, "Türkiye'de ilk dalga hâlâ sürüyor. Üçüncü dalga yaklaşımı Almanya, İngiltere hatta İtalya için geçerli olabilir. Çünkü, onlar ilk dalgayı sönümlendirdiler, sonra ikinci dalgayı yaşadılar, şimdi üçüncü dalga tartışılıyor. Türkiye ilk dalgayı sönümlendiremedi. Daha önceki vakalar 10 Aralık'ta açıklandı ve vaka sayımız bir günde 1 milyon 190 bin arttı. Bu kadar çarpık verilerin ne kadar doğru yerde bu tartışmayı yürütmekte zorlanırız" diye konuştu.

'Kısıtlamalarda çifte standart vardı'

Pala, "Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte oluşacak sosyal hareketlilik risk oluşturmaz mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Parti kongreleri, ünlülerin cenazeleri, şehirlerarası ulaşım, oteller kısıtlanmıyor ancak dört tane sandalyesi olan kafeyi açmıyorlar. Burada bir çarpıklık var. Peki nasıl olmalıydı? Her yer kapanmalıydı. Binlerce insanın cenazesi oldu, yalnız başına cenazeler kalktı. Bir tarafta da binlerce kişiyle cenaze törenleri yapıldı. Çifte standart var. Ben buna dikkat çekmeye çalışıyorum."