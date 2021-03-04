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    Ergene Nehri

    Hürriyet yazarı Bayer: 15 yıl önce, 'Trakya toprakları yağmalanıyor' diye yazdık, Ergene’de bugün ÇED raporu görüşülecek

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    Hürriyet gazetesi yazarı Bayer, "Ergene toprakları zehir saçıyor" haberlerini hatırlatarak, "Biz bu konuyu neredeyse yaklaşık 15 yıl önce yazdık, 'Trakya toprakları yağmalanıyor' diye" değerlendirmesini yaptı. Bayer, bugün Ergene için ÇED raporunun görüşüleceğini duyurdu.

    Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, "Ergene’de bugün ÇED raporu görüşülecek! Trakya’nın göbeğine plastik" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

     "Geçen hafta bazı gazetelerde 'Ergene toprakları zehir saçıyor!' başlıklı haberler yer aldı. İki Ergene ismi var Trakya’da; biri Ergene Nehri, ikincisi de Çorlu coğrafyasından koparılarak yaratılan Ergene ilçesi. Biz bu konuyu neredeyse yaklaşık 15 yıl önce yazdık,'Trakya toprakları yağmalanıyor' diye."

    Bayer yazısında, "İstanbul’dan bazı sanayiciler bir araya gelerek ‘Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ni kurarak İstanbul’daki sanayii buraya taşımak istiyorlar esasında. 2.8 milyon metrekarelik tarım alanında projeyi uygulamak için büyük mücadele veren plastikçiler, engelleri aşabilmek için uzmanlara tarlaları inceletiyorlar. Yeni bir raporda da tarlalarda sınır değerin 2.1 katı nikel ve 17.6 katı krom olmak üzere ağır metal tespit edildiği ortaya atılıyor!" değerlendirmesini yaptı.

    Bayer şunları kaydetti:

    "Marmaracık köyünün arazilerinde böyle bir tesis kurmak isteyenler iddialarını sürdürerek Trakya’nın orta yerine dev bir plastik sanayi kurmak istiyorlar. Çevreciler 'Buraya sanayi sitesi kurulamaz' diye karşı çıkıyorlar. Projenin en önemli aşamalarından biri olana ÇED süreci ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılıyor. Toplantı Çorlu-Çerkezköy yolundaki Velimeşe’de bir otelde bugün 11.00’de yapılacak. Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi Murat Sevgi bize şu açıklamayı yaptı: 'Toprak Koruma Kurulu olarak, Trakya topraklarının tarımsal sit alanı olarak tescil edilmesini isteyen çiftçinin yanında olacağını düşünüyoruz.'

    Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Adiloğlu, eşi öğretim üyesi Sevinç Adiloğlu ve araştırma görevlisi Yusuf Solmaz tarafından hazırlanan zirai bilirkişi teknik raporu tartışma konusu oldu. Bu arazi tarımsal niteliğini nasıl kaybeder gibi sorular gündeme geliyor. Evli bir çiftin böyle bir rapor hazırlamayacağı konusunda da eleştiriler var."

    Etiketler:
    Yalçın Bayer, Bayer, İstanbul, Ergene, toprak, Trakya
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