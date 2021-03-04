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    Kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu

    © Fotoğraf : Pixabay
    Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlara pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, köpek sahipleri 1 Ocak 2021, kedi ve gelincik sahipleri ise 1 Ocak 2022 yılından itibaren en geç 1 yıl içinde kimliklendirme işlemini yaparak bakanlığa bildirecek.

    Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Veteriner Hekim Doğa Erdinç, zorunlu tutulan uygulamanın bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade etti. Erdinç, şöyle konuştu:

    • "Uygulamayla kedi ve köpeklerin aynı bizde olduğu gibi TC Kimlik numarasına benzeyen bir kimliklendirilmesi söz konusu. Bu da yaklaşık bir pirinç tanesi kadar hayvanın deri altına yerleşen bir mikroçiple gerçekleşiyor. Amaç kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak. Aslında bu uygulama, kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi ve bu hayvanların bilinçsiz bir şekilde sokağa bırakılmamasını amaçlıyor.
    • Çünkü kişiler, hayvanları alıyorlar ve çok bilinçsiz bir şekilde tekrar sokağa bırakıyorlar. Para verip aldıkları bir köpeği sokağa bırakabiliyorlar. Dolayısıyla bu durum da sokakta hayvan sayısının kontrolsüz artmasına sebep oluyor. Mikroçip sayesinde herkes bilinçli bir şekilde kedi ve köpek beslemek zorunda kalacak."

    'Kaybolan hayvanların da kime ait olduğu bulunuyor'

    Hayvan sahiplerinin kedi ve köpeklerine takılan mikroçipleri bir navigasyon olarak gördüğünü ancak bunun doğru olmadığını ifade eden Erdinç, "Boynun altına yerleştirilen bu çip, bir barkot okuyucu tarafından okunarak hayvanın bilgilerine ulaşılıyor. İlk önce kentlerdeki yerel yönetimlere, bu mikroçipin kodu bildiriliyor. Bu kanunen sizin köpeğinizin ve kedinizin var olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda mikroçip sayesinde kaybolan hayvanın kime ait olduğu ve adresi de bulunuyor" diye konuştu.

    'Para cezalarından el koymaya kadar giden yaptırımlar söz konusu'

    Uygulamaya uymayan kişilere kanuni yaptırımların olduğunu belirten Erdinç, "Örneğin evde bakılan bir köpek, apartman içerisinde çok bağırıyor. Komşunuzun şikayeti doğrultusunda ise zabıtalar eve geldiğinde köpeğin kaydını soruyor. Köpeğin kaydının bulunmaması durumunda, birtakım para cezalarından tutun da kediye veya köpeğe el koymaya kadar giden üzücü yaptırımlar söz konusu olabilir. Böyle problemler yaşanmaması için herkesin hayvanlarına mikroçip takması gerekiyor" dedi.

    'Umarız sokak hayvanları için de çıkar'

    Evinde kedi besleyen Ebru Hepdize, uygulama sayesinde kedi ve köpek hırsızlığının sona erebileceğini ifade ederek, "Zorunlu tutulan bu uygulamayı destekliyorum. Güzel bir uygulama. En azından kedimiz kaçtığı veya kaybolduğu zaman hemen bulabilme şansımız var. Ben de uygulatacağım. Bu uygulama sayesinde hırsızlığın da sona ereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Aybars Ortan ise, "Yurt dışında da bu uygulama var. Uygulamayı destekliyorum. En azından bu hayvanların kaybolması dahilinde haberimiz olacak. Kaçabiliyorlar, kaybolabiliyorlar, çalınabiliyorlar. Mümkün olsa da keşke sokak hayvanlarına da böyle bir uygulama çıkarılsa çok güzel olur. Bir hayvansever olarak uygulamayı çok doğru bir karar olarak görüyorum" dedi.

    Etiketler:
    Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan hakları, Gelincik, Köpek, Kedi
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