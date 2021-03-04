Boşanmak istediği eşi tarafından 38 yerinden bıçaklanan kadın: Bana 'Yemeğini güzel ye, bu senin son yemeğin' dedi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak istediği eşi Burak Kıncı tarafından 'konuşma' bahanesiyle çağrıldığı dönercide, 38 yerinden bıçaklanan Aycan Kıncı, yaşadıklarını anlattı. Kıncı, "'Yemeğini güzel ye, bu senin son yemeğin' dedi, bıçağı saplamaya başladı" dedi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Burak Kıncı, geçen 3 Kasım günü, boşanma davası açan eşi 23 yaşındaki Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokak'taki dönerciye davet etti.

Burak Kıncı'nın barışma teklifini genç kadın, kabul etmedi. Kıncı da cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesini 38 yerinden bıçakladı.Ağır yaralanan Kıncı, Çiğli Eği tim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Saldırgan kocanın dönercideki diğer müşteriler tarafından çatal, kaşık, bıçak ve sandalye fırlatılarak engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

'Beni çatıdan aşağıya atmaya çalıştığı gün ayrılmaya karar verdim'

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Aycan Kıncı, eşinden çok defa şiddete gördüğünü anlattı. Kıncı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Evliliğim süresince şiddet gördüm ve aldatılmayı yaşadım. Beni çatıdan aşağıya atmaya çalıştığı gün ayrılmaya karar verdim. Olay günü, buluşup konuşmak için mesaj attı. Ben de iki çocuğumuz olduğu için 'Tamam' dedim. Ancak ona güvenmediğimi ve boşanma kararımdan vazgeçemeyeceğimi belirttim. Yemek yerken eve dönmem için baskı yapmaya başladı. Kabul etmeyince, 'O zaman yemeğini güzelce ye. Bu senin son yemeğin' dedi. Bunları duyunca korkmaya başladım.

''Sana kıyacak olsam şişleri saplarım' dedi'