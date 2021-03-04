Prof. Dr. Şener uyardı: Sarı ve turuncu renkli illere dikkat

Prof. Dr. Alper Şener, normalleşme döneminde koronavirüsle mücadelede sarı ve turuncu kodlu illere dikkat çekerken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların önlemlere ekstra uyması gerektiğini belirtti. Şener aksi halde bu illerin de kırmızıya boyanacağını ve risk durumunun yükseleceğini belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınında 1 Mart itibarıyla Türkiye’de normalleşmeye geçilmesini değerlendirdi.

Türkiye genelinde kontrollü normalleşme kararının olumlu ya da olumsuz olmasını ön göremediklerini vurgulayan Prof. Dr. Alper Şener, şöyle konuştu:

"Bilimsel olarak baktığımızda 15 günlük periyotlarla ara değerlendirme yapmak çok erken olur. Genelde bir aylık periyotlarla değerlendirme yapılır. Nasıl bir aşı yapıldığı zaman oluşan antikoru 28 gün sonra bakarak değerlendiriyorsak, Türkiye genelindeki rakamları da aslında aylık değerlendirmek daha akılcı olur. Kırmızı olan bölgeler zaten en riskli yerler. Ama turuncu ve sarı kodlu olan illerin kırmızıya geçip geçmeyeceğini zaman içerisinde göreceğiz. Bu şartları güzelleştirmek hepimizin elinde. Olabildiğince önemlere, bakanlığın, kolluk güçlerinin uyarılarına uyduğumuz süre zarfında ben eminim ki erken dönemde Türkiye’nin üçte ikisi maviye dönecektir."

'Gerektiği gibi davranılmazsa sarı ve turuncular kırmızıya döner'

Özellikle sarı ve turuncu kodlu illere dikkat çekilmesi gerektiğini kaydeden Şener, sözlerine şöyle devam etti:

"Sarı ve turuncu ile kodlanmış illerde yaşayan vatandaşlarımızın önlemlere ekstra uyması gerekiyor. Lütfen kafeler, restoranlar açıldı diye herkes buraları doldurmak gibi kendini yükümlü hissetmesin. Orada çalışanları zor durumda bırakmasınlar."

Prof. Dr. Şener ayrıca "Kısmi gevşeme yapılan illerde istediğimiz oranda ve bakanlığın belirlediği rakamlar çerçevesinde stabil kalma yada geriye doğru düşme olmazsa bu illerde kırmızıya boyanacak. Bu en doğal sonuç. Bunu baştan bilmek lazım ve ona göre hareket etmek lazım" ifadelerini de kullandı.

'Çanakkale'de köyler daha dikkatli olmalı'

Koronavirüsle mücadelede turuncu kodla yer alan Çanakkale'yi de değerlendiren Şener, "Gözlemlediğimiz kadarıyla ilçelerde ve köylerde kişisel korunma önlemlerine uymama ya da olgu sayılarında yığılma kümelenme var. Çanakkale merkezde olan olgu sayıları stabil ve dengeli giderken, ilçe ve köylerden gelen olgu sayılarında ciddi dalgalanmalar, hatta yukarıya doğru tırmanışlar söz konu. Bence Çanakkale’nin genelini en çok etkileyen rakamlar ilçelerden geldi" dedi.