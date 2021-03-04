AK Parti Sözcüsü Çelik'ten New York’taki ilanlara tepki: FETÖ, ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarında sözlerine "FETÖ terör örgütü, Türkiye düşmanı bir ihanet şebekesidir. FETÖ, Türkiye’ye düşmandır, bu nedenle Cumhurbaşkanımıza düşmandır. Bu ihanet şebekesi, New York'ta 'stop Erdoğan' başlıklı yalan dolu ilanlarla Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alarak ihanetlerine yeni bir sayfa ekledi" diye başladı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor.

Bu ihanet şebekesi Türkiye’yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz. FETÖ ihanet planlarının önünde en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı gördüğü için dünyanın her yerinde Erdoğan düşmanlığı yapıyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 4, 2021