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    Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti

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    İYİ Parti'den ihracı ocak ayında mahkeme tarafından iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, birtakım eleştirilerde bulunarak istifa etti.

    İYİ Parti'den ihracı ocak ayında mahkeme tarafından iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir basın toplantısı düzenledi.

    Sözlerinin başında İYİ Parti'deki 'FETÖ'cü sızmanın' bugün de devam ettiğini ileri süren Özdağ, "HDP ile anayasa çalışmalarını yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın yönettiği İYİ Parti Diplomasi Akademisi'nde İstanbul İl Başkanı'nın eniştesi 3 kez FETÖ'den soruşturma geçiren Fırat Yıldır konferans verecekmiş. Ahmet Erozan'a da bu yakışıyor. FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İYİ Parti kadrolarına ders verdiği günlere de başladınız" dedi.

    "Benim CNN Türk'teki programda İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili yaptığım konuşma sonrası ihraç komplosuyla başladığını düşünüyorlar. Prof. Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Ali Aydın gibi isimlerin tasfiyesini, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden etnik milliyetçilerin genel başkan yardımcılığına getirilmesi izledi" ifadesini kullanan Özdağ, şöyle devam etti:

    • "Bu sızma girişimleriyle mücadele ettim, engelledim. Bana yönelik Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Parti içi muhalefet gibi muhalefet yapmadım, Akşener'e karşı genel başkanlık mücadelesinde de olmadım. Bu parti kurulurken, Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener'i rahatsız etmiş.

    'İYİ Parti'yi, CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir'

    • İYİ Parti'yi, CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İYİ Parti'yi aşağılayan Çanakkale İl Başkanı'na kızın. Belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İYİ Parti’nin onurunu sattınız. Söylediklerimin kanıtı var.
    • İYİ Parti'nin zarar görmemesi açısında, seçimler sürecinde sahaya çıkmadım ama istifamı da erteledim. İstifamın en büyük nedeni, 4 kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin'in Ordu'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir. HDP, Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Benimle Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP'nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır."

    Özdağ, kendisi hakkında 'alçakça bir propaganda süreci başlatıldığını' ileri sürerek "Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim" dedi. 

    'İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık'

    "Kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongrede Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Bu liste kimin tarafından oluşturuldu?" diye soran Özdağ, "Meral Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor, Akşener'in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Bu kara listeyi dağıttılar" diye konuştu.

    Bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmeyi beklediğini belirten Özdağ, "Sayın Koncuk Akşener ile görüştü. Akşener benimle görüşmedi, herkesle görüştüğünü söyledi. Yalan söyledi, benimle görüşmemişti" ifadesini kullandı.

    'İddialarımın arkasındayım'

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasını yineleyen Özdağ, bunun hukuki bir gerçek olduğunu söyledi. "İYİ Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme devam ediyor. Rize İl Başkanı'yla ilgili gizlilik kararı olan bir soruşturma var. Bunu açıklayan Güneysu ilçe başkanı görevden alınıyor" ifadesini kullanan Özdağ, şunları anlattı:

    • "Akşener istediği kadar inkar etsin, HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. 64 saat görüntüsü var. Ahmet Erozan'ın katıldığını söylüyorum, bir kez 'yalan söylüyorsun' demedi. Akşener de Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Akşener'i korumak için haberi olmadığını söylüyor.
    • 2020 içinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Şu anda yetkileri alınmış bir genel sekreter. Poyraz, Ömer Çelik başkanlığında bir anayasa çalışmasında görev aldığını söyleyenler var. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı. Bu üç iddiamın arkasındayım.
    • 19 Ekim 2020'de açıklamalarım üzerinde 24 saat geçmeden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ihraç işlemi başlatıldı. 80 il başkanının önüne benimle ilgili mektuba imza atmaları istendi. 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla bu mektubu imzalamıştır. Bu ihraç kararı mahkeme tarafından bozuldu. Bugüne kadar hiçbir faaliyete davet edilmedim. Akşener'den randevu istedim ama benim talebime bir cevap vermedi."

    'Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben istifa ediyorum'

    Özdağ, kendisi hakkında yeniden ihraç çalışmalarına başlandığını duyduğunu ifade etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte bu partinin kurucuları arasında yer aldığını hatırlatan Özdağ, sözlerini şöyle noktaladı:

    • "Siyaseten iyi tanıdığım Akşener'in beni tekrar İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. İlk ihraçta da görünürde sorumluluktan kaçmıştı. Ben kendimi bildim bileli Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savundum. Büyük Türk milletini her şeyden aziz bildim. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama Akşener'le birlikte kurucusu olduğum, kurucular kurunu kendisiyle birlikte oluşturduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."
    Etiketler:
    Uydu, Eleştiri, Muhalefet, CHP, İYİ Parti, Ümit Özdağ
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