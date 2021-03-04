Şehir Üniversitesi idari personeli, Marmara Üniversitesi'ne mülakatla atanabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1978 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a geçici bir madde eklendi.

Geçici maddede şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinde 30.06.2020 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan idari personelden, 12'nci maddede sayılan şartları taşıyan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, 30 gün içinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla öğrenim durumlarına ve 30.06.2020 tarihi itibarıyla yürütmekte oldukları görevlere uygun Marmara Üniversitesine ait boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler."

Öte yandan aynı çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeye eklenen geçici madde ile'nde 30.06.2020 itibarıyla Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki ilgili hizmetleri yürüten personelin de Marmara Üniversitesine ait boş sürekli işçi kadrolarına atanabilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmamış olanlar, 30 gün içinde başvurmaları ve Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmaları kaydıyla öğrenim durumlarına ve 30.06.2020 tarihi itibarıyla yürütmekte oldukları görevlere uygun şekilde Marmara Üniversitesine ait boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek.