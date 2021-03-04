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    Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Bir de utanmadan çıkıp 'Tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi?

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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelere bazı eleştiriler yöneltti. "Seçimlerde 'Yıkmaya geliyoruz' derken siyasi değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış" diyen Erdoğan, "Bir de utanmadan çıkıp 'Tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi?" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlantıyla katıldı. Burada sözlerine "AK Parti'de kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız" diye başlayan Erdoğan, devamında Millet İttifakı'na eleştiriler yöneltti.

    "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. CHP'nin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görüyoruz. CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümü Atatürkçülük, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti. Yaşadığımız bazı hadiseler buı partinin bağnazlıkta sınır tanımadığını yeniden ortaya çıkarıyor."

    Erdoğan, salı günü (2 Mart 2021) açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na değinerek "Bir süredir reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini değiştiren parti biziz. Milletimizin beklentisi olan nice düzenlemeyi hayata geçiren de biziz" diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

    • "Yargı Reformu Strateji Belgesi son dönemdeki en önemli hukuk düzenlemelerimin çatı belgesiydi. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planımızı açıkladık. En önemli reform müjdesi yeni ve sivil anayasa hazırlama müjdesi olmuştur. Siyasi partilerden STK'lara, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Böyle bir sürecin 84 milyonun tamamını kuşatacak şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

    'Bunlar 'Yıkmaya geliyoruz' derken siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık'

    Bu noktada CHP'li belediyelere tepki gösteren Erdoğan, "Biz ülkemizin gelecek asrını düşünürken şehirlerimizi yeniden 30 yıl öncesine geri döndürmeye başladığını görmekten özellikle üzüntülüyüz" ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları söyledi:

    • "İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'nin yönetimindeki belediyeler yeniden çöp, çukur, çamur devrini hortlatmışlardır. Bir de utanmadan çıkıp 'Tıkır tıkır çalışıyoruz' demezler mi? Milletimiz de bunlara yanıt olarak 'Takur tukur belediyeler, çukur mukur yollar' diyor.
    • Seçimlerde bunlar 'Yıkmaya geliyoruz' derken siyasi bir değişimi kastettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar şehirlerimizi altyapısıyla yıkmaya geliyorlarmış. Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması yıkım değil de nedir? AK Parti'nin yönetimindeki herhangi bir belediyede ortaya çıksa yeri göğü yıkmak için hazır bekleyenlerin CHP'nin belediyelerinde kör kesildiğini gördük."

    'Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan herkese fütursuzca saldıranlara meydanı bırakmayacağız'

    Erdoğan, "Bunların derdi ülkenin hukukunu savunmak değil, marjinal ya da çarpık ideolojilerini toplumun tamamına dayatmaktır" ifadesini kullandığı konuşmasına şöyle devam etti:

    • "Kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan, kendileri gibi konuşmayan, kendilerine boyun eğmeyen herkese fütursuzca saldıran, hakaret edenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız
    • Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma kararlılığından taviz vermeyeceğiz. Büyüme rakamımız yüzde 1.8 olarak açıklandı. Muhalefete sorsanız 'Battık' derler ama Türkiye zor şartlarda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor."
    Etiketler:
    İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Belediye, Eleştiri, Çalışma, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, CHP, AK Parti
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