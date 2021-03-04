Kayıt
13:42 04 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Eskişehir, kalabalık

    Prof. Dr. Sakarya: Şu an savaştığımız virüs 5 ay önceki virüs değil, bulaşıcılığı çok daha fazla

    © İHA / BAHADIR TURGUT
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1043900835_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_c7d5c7545d08878931a927d1f619dca1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103041043949093--prof-dr-serhan-sakarya-su-an-savastigimiz-virus-5-ay-onceki-virus-degil-bulasiciligi-cok-daha/

    Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, koronavirüsün mutasyon geçirmesiyle bulaş riskinin arttığını belirtti ve "Mutasyonlu virüsün bulaşıcılığı çok daha fazla. 5 ay önce bin kişi 2 bin 500 kişiye virüs bulaştırabiliyorsa, yeni virüste bin kişi 4 binin üzerinde kişiye virüs bulaştırabiliyor" dedi.

    Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sakarya, virüsün mutasyon geçirmesiyle alakalı olarak vaka sayısında artış yaşanabileceğini belirterek, virüsün yapı değişikliği nedeniyle bulaş hızının neredeyse 2 kat arttığını söyledi.

    Virüste yeni gelişen mutasyonların birtakım özellikleri bulunduğunu aktaran Sakarya, "Öncelikli olarak, hastalığın kontrol altına alınmasında bize zorluk yaratacak" ifadesini kullandı.

    Sakarya, şu an savaşılan virüsün 5 ay önceki virüs olmadığını, bulaşıcılığının çok daha fazla olduğunu belirterek, şunları söyledi:

    "5 ay önce bin kişi 2 bin 500 kişiye virüs bulaştırabiliyorsa yeni virüste bin kişi 4 binin üzerinde kişiye virüs bulaştırabiliyor. İkinci özelliği de ilk karşılaştığımız virüsün bir skalası vardı. Çocuklarda ölümcül vakalar çok az, gençlerde daha azdı ve yaş büyüdükçe risk de artıyordu. Virüsün yeni tip mutasyonlarının ise genç nesilde daha semptomatik seyrettiği artık biliniyor. Yani kısa süre sonra yoğun bakımlarımızda yaşlı hastaları değil, gençlerin de bu virüsle mücadele ettiğine tanık olacağız.''

    'Türkiye'nin 120 milyon doz aşıya ihtiyacı var'

    Toplumun yüzde 60'ının bağışık kazanmaması halinde virüsten kurtulma şansının olmadığını belirten Prof. Dr. Sakarya, "Birçok devlet 50 milyon, 100 milyon aşı rezervi yaptı. 1 yıl sonra alacakları aşıların anlaşmalarını yapıyor. Türkiye'nin şu an 120 milyon doz aşıya ihtiyacı var. Toplumda 60 milyon kişinin aşılanması ve iki doz aşı yapılması gerektiğini düşünecek olursak ihtiyacımız olan rakam bu. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un tamamen yok olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını, sadece pandemi olmaktan çıkıp epidemiye dönüşeceğini ifade ediyor ancak ne yazık ki bu duruma ne zaman geleceğimiz henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

    'Hastalara test yerine aşı yapılmalı'

    Prof. Dr. Sakarya, bir Kovid-19 hastasının devlete maliyetinin çok ciddi bir para tuttuğuna işaret ederek, "Hastanın yoğun bakımda yattığı süreyi düşünmek lazım. Mesela, sadece bir tek testin devlete maliyeti yaklaşık olarak 8-10 dolar civarında. Bir aşı da şu an eş değer fiyat. Yani hastalara test yerine aşı yapmak daha mantıklı olacaktır. Yetkililer bu konuya karar verse ve şimdi başlasa ekim ayına kadar ancak tamamlanabilir" ifadelerini kullandı.

    Normalleşmeyle ilgili atılan adımların vaka sayısında artış sonucunu doğuracağı konusunda endişeler yaşadıklarını aktaran Sakarya, "Bu işte en büyük sıkıntıyı biz sağlık çalışanları yaşıyoruz. Hiç kimsenin pervasızca ve umarsızca yapmış olduğu davranışlardan dolayı başkalarını riske atma hakkı yok. Herkesin öncelikli olarak önlem alması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

    İlgili konular:

    Kenya'ya ilk Kovid-19 aşı teslimatı: 'Virüse karşı savaşmak için makineli tüfekler, bazukalar, tanklar aldık'
    Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon sınırında
    Brezilya'da salgın durdurulamıyor: Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı yeniden rekor kırdı
    Erdoğan 'Bunu yiyene korona gelmez' diyerek gazetecilere pestil ve köme ikram etti
    Korona, bir 'devi' daha devirdi: Avrupa'nın en büyük genelevine resmen iflas davası açıldı
    Etiketler:
    Aşı, Koronavirüs, Kovid-19, Enfeksiyon, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    Hollanda'daki seks işçileri isyan etti: Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden çalışamıyoruz?
    Karikatür
    ABD askerleri tahıl yüklü 45 kamyonu Suriye'den Irak'a kaçırdı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet