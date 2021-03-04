Akşener, Özdağ'ın istifasını değerlendirdi: Milletimiz herkesi tartacak, hayatta başarılar diliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazetecilerin sorusu üzerine İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın istifasıyla ilgili konuştu. Akşener, yaptığı kısa değerlendirmede Özdağ'a siyasi hayatında başarılar dilediğini söyledi.

Artık yolların ayrıldığını ifade eden Akşener, "Bugüne kadar ayrı bir yol tutan hiçbir siyasiyi peşinen suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrım olmadı. Bizden ayrılmış milletvekilleri dahil olmak üzere" dedi.

Akşener, "Milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.