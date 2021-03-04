Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a 20 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs’a Kovid-19’la mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı Kuzey Kıbrıs’a getirildi.
Aşıları taşıyan ambulans uçak, yerel saatle 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Bugün gelen aşılarla Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, 20 bin Kovid-19 aşısını daha Kuzey Kıbrıs'a göndereceklerini belirterek, "Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor" ifadelerini kullanmıştı:
- "Kıbrıs Türk'ünün geleceğe güvenle bakarak yaşaması için anavatan ve garantör ülke olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. KKTC'deki kalkınma hamlesinin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur.
- Ambargolarla, yok sayılmalarla yalnız bırakılan Kovid'e karşı bile terk edilen bir KKTC halkı var. Gönderilen aşı oranları ortada. AB, KKTC'ye cüzi miktarda aşı göndermiştir. Gönderdi dersek eğer. Sanki bir toplumu aşılayan AB var gibi ortada ama hiçbir şey yok. Biz buna seyirci kalmadık. 20 bin aşıyı daha KKTC'ye gönderiyoruz. Böylece toplamda 100 bin aşı yardımı yaptık.
- Kıbrıs meselesinin kangren haline gelmesinin müsebbibi AB, Cenevre'de masada olmak istiyor. Masada katkı sağlayacağı pek bir şeyi olduğunu görmüyoruz. 5+1'de bulunmaları da pek fayda sağlamayacaktır.
- Adada siyasi eşitlik sağlanana kadar hak ve adalet sürecini yürüteceğiz. Bir kez daha Sayın Saner'le birlikte tüm dünyaya ilan ediyoruz. Fikir birliğimiz bakidir. Maraş bölgesine ilişkin karardan da vazgeçmemiz söz konusu değildir. Burası KKTC toprağıdır."
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