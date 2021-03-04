Türkiye, Kuzey Kıbrıs'a 20 bin doz Sinovac aşısı daha gönderdi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs’a 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs’a Kovid-19’la mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı Kuzey Kıbrıs’a getirildi.

Aşıları taşıyan ambulans uçak, yerel saatle 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Aşılar, Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gelen aşılarla Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs'a gönderdiği aşı miktarı 100 bine ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, 20 bin Kovid-19 aşısını daha Kuzey Kıbrıs'a göndereceklerini belirterek, "Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor" ifadelerini kullanmıştı: