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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan: 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmeli

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103041043950237-erdogan-ekonomik-isbirligi-teskilati-14-liderler-zirvesinde-konusuyor/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Burada sözlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine değinerek başlayan Erdoğan, "Kovid-19 salgını bir tehdit haline geldi. Sağlık alanında olduğu kadar ekonomi ve ticaret üzerinde büyük tahribata yol açtı" dedi.

    "Bu küresel felakete karşı mücadeleyi güçlü dayanışma ile kazanabiliriz. Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin şeffaf, orantılı ve geçici niteliği ortak ticaretimizin açısından isabetlidir" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    • "Türkiye olarak bu zorlu süreçte elimizdeki imkanlarımızı tüm insanların hizmetine sunduk 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destek sağladık. Yerli ve milli aşıda büyük mesafe kaydettik."

    Erdoğan, teşkilatın kuruluşundan bu yana arzu edilen ekonomik işbirliği seviyesine ulaşılamadığını belirterek "Hep birlikte yoğun mesai harcamak mecburiyetindeyiz. 17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır" diye konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • "Türkiye'nin öncülüğünde Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Hazar geçişli Doğu- Batı Orta koridor girişimimiz Doğu ile Batı arasında etkileşimi artıracak. İstanbul, Tahran, İslamabad yük trenlerinin yeniden başlaması için son aşamaya gelindi.

    'Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum'

    • Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.
    • Tüm dünyada salgının en fazla hissedildiği sektörlerden biri turizm ve seyahat oldu. Salgının etkilerini en aza indirmek için Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı ilkelere uyumlu olarak bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021'de turizmde kayıpların telafi edildiği bir yıl olması için hazırlıklara başladık.
    • Ortak hedefler için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 vizyon belgesinin uygulanması çok mühim. Bu belgede öngörülen proje ve programın finansmanında kullanılmak üzere vizyon fonunun kurulmasını destekliyoruz. Teşkilatımızı sonuç odaklı bir yapıya dönüştürmek hem de salgından kaynaklanan yeni imtihan ve imkanlara karşı daha çok sahiplenmeliyiz. Teşkilatı güçlü bir bütçe olmadan etkin kılmamızın ne yazık ki mümkün olmadığını akılda bulundurmalıyız."

    'İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır'

    Erdoğan, "Kardeşimiz Azerbaycan, Ermeni işgalindeki topraklarını destansı bir zaferle azad kılmıştır. Teşkilat olarak Azerbaycan’la tam dayanışma içerisinde olacağımıza inanıyorum" çağrısında bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

    • "Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir. Ermenistan’ın da atacağı adımlarla bölgesel istikrarın yanında olmasını ümit ediyoruz. Asya’nın kalbinde bulunan Afganistan’da çatışmaların sonlandırılması ve barışın temsili konusunda tarihi dönemece girmiştir. İran'a uygulanan tek taraflı yaptırımların son bulması, bölgemizin ekonomik refah ve istikrarına katkı sağlayacaktır.
    • Tüm üyelerimizi KKTC ile ilişkileri her alanda geliştirerek yardımcı olmaya davet ediyorum. Terörle mücadele ve uluslararası ilişkiler salgın şartlarında da önemini korumuştur."

    Etiketler:
    İran, Çin, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan
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