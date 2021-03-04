New York'taki 'Stop Erdoğan' ilanına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'nin New York eyaletinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki "Stop Erdogan" sözleriyle yayımlanan reklam panolarıyla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan New York'taki 'Stop Erdoğan' ilanına soruşturmahttps://t.co/MuLaDsg631 pic.twitter.com/5LrmDqKGHd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 4, 2021
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Amerika’nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: ‘STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN’S TURKEY’, ‘5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY’ şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır."
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