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    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme döneminde Sultanahmet'teki yeme içme mekanlarında denetimde bulundu

    İstanbul'da Kovid-19'a karşı dinamik denetim süreci başladı

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    Türkiye
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    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kontrollü normalleşme döneminde Sultanahmet'teki yeme içme mekanlarında denetimde bulundu.

    İstanbul'da kademeli normalleşmenin ardından, Kovid-19'a karşı dinamik denetim süreci de başladı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl'ün de katıldığı restoran denetimleri sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, normalleşirken kurallara da harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.

    Salgından kurtulabilmek için başta İstanbul olmak üzere 81 şehrin mavi kategoriye geçmesini arzu ettiklerini ifade eden İnce, "Bütün iş yerlerinde, çalıştığımız kurumlarda, bulunduğumuz ortamlarda üç temel kural olan temizlik, maske ve mesafeye harfiyen uyarsak en kısa sürede bütün ülkemizi maviye dönüştürebiliriz" dedi.

    İçişleri Bakanlığı olarak yeni dönemde dinamik denetim sistemine başladıklarını anlatan İnce, 7/24 yetkili tüm kuruluşlar ve vatandaşların desteğiyle kurallara uyarak salgından kurtulacaklarını kaydetti.

    'Hedefimiz mavi kategoriye girmek'

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kademeli normalleşmeye göre İstanbul’un yüksek risk grubunda turuncu kategoride bulunduğunu anlatarak, zor günlere tekrar dönmemek için gelinen noktayı koruyup daha ileriye taşımak zorunda olduklarını dile getirdi.

    İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası denetimlerde de yeni bir anlayışla sahaya çıktıklarını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

    "Dinamik denetleme dediğimiz bu yöntemle artık biz gördüğümüzün altına inmemek için başta vali, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, kaymakamlarımız, asıl önemlisi meslek odalarımızla hep birlikte hemşerilerimize söz söylemek değil, onlarla beraber sevinci yaşamak istiyoruz. Çok basit bir kuralımız var, dünyada bunun başka bir kuralı yok. Maske, mesafe ve temizlik. 07.00-19.00 arası yeme içme mekanlarımız açık. Mümkün olan en kısa zamanda içerideki hizmetten faydalanıp tekrar dışarı çıkmamız lazım."

    Turuncu kategoriden çıkıp mavi kategoriye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yerlikaya, İstanbullulara seslenerek, "Nisan ayının sonuna kadar dinamik denetlemede biz sizlere, idari, adli işlem yapmak istemiyoruz. Biz sizlerle beraber tebessüm etmek, hatırınızı sormak istiyoruz. Eğer daha iyi olmayla ilgili bir eksiklik görüyorsak onu da tebessüm ederek, sizlerin anlayışına müracaat ederek bunun düzelmesini istiyoruz. Yarım gün valilikteyim, geri kalan yarım gün de beni devamlı sahada göreceksiniz. Motivasyon cümlemiz, artık İstanbul’da turuncu kategoriyi kabul etmiyoruz. Buradan yukarıya, kırmızı kategoriye çıkmak istemiyoruz. Hedefimiz hemen sarı olup mavi kategoriye ulaşmak" şeklinde konuştu.

    TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de işletmelerin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bundan sonra her şey bizim elimizde. Sektör olarak biz kurallara uyarsak inşallah tamamen açılacağız ve maviye döneceğiz. Sektör adına bütün kurallara uyacağımıza söz veriyorum. Hiçbirimizin hata yapma şansı yok" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Muhterem İnce, İstanbul Valiliği, Denetim, Ali Yerlikaya, pandemi, Kovid-19, kademeli normalleşme, kademeli, İstanbul
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