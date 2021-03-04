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    Fatih Altaylı: Ümit Özdağ, Muharrem İnce ile bir beraberliği asla ve asla düşünmüyor

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni bir parti kurmaya hazırlandığını ileri sürdü. Altaylı, "Muharrem İnce ile bir beraberliği ise asla ve asla düşünmüyor Özdağ" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Yeni bir parti, yeni bir söylem' başlıklı yazısında İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den istifasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    "İyi mi yaptı, kötü mü yaptı bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Prof. Ümit Özdağ yeni bir parti kurmaya hazırlanıyor" diyen Altaylı, Özdağ'ın Türkiye'de şu an gerçek bir muhalefet partisinin bulunmadığı görüşünde olduğunu söyledi. 

    Altaylı, "İYİ Parti’nin bir tür 'sarı muhalefet' yaptığını, aslında AK Parti'yi hiç ama hiç rahatsız etmediğini, muhalefet etme imkanlarını bilerek ve isteyerek yeterince kullanmadığını söylüyor Özdağ ve bunu yakın çevresi ile paylaşıyor" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

    'Özdağ’a göre İYİ Parti, AK Parti ile aslında flört ediyor'

    "Tüm dünyada ve Türkiye’de tırmanın milliyetçilik rüzgarlarından İyi Parti’nin yararlanamadığını, yelkenlerini bu rüzgarla dolduramadığını düşünüyor. Prof. Özdağ’a göre İYİ Parti, AK Parti ile aslında flört ediyor. Özdağ bu nedenle yeni bir partinin gerekli olduğu inancında.

    Partisinin ilk seçime yönelik temel söylemini ise Türkiye’nin göçmen politikasının yanlışlığı üzerine kurmayı planlıyor Özdağ. Kontrolsüz 7 milyon göçmenin Türkiye’de kısa vadeli sosyal ve ekonomik problemler yarattığını ama asıl sorunun, Türkiye’nin uzun vadeli güvenlik sorunu olduğunu düşünüyor Özdağ ve toplumda da bu yönde büyük rahatsızlık olduğu inancında.

    Suriyeli göçmen sorununun yaşandığı illerde AK Parti’nin hala çok güçlü olmasını ise 'Çünkü bu sorunu çözeceğini söyleyen bir muhalefet yok. Bu göçmenleri ülkelerine geri yollayacağını söyleyen bir muhalefet olsa, seçmen hemen oraya yüzünü dönecek' diyor. Bu söylemle sadece AK Parti seçmeninden değil, durumdan son derece rahatsız olan HDP seçmeninden bile oy alınabileceğini, geçmişte Gaziantep’te bunun görüldüğünü söylüyor Özdağ.

    Özdağ’ın görüştüğü ve büyük olasılıkla beraber yola çıkacağı isimler arasında CHP’den umudu kesmiş ulusalcı ve Atatürkçü bildik, tanıdık ve sert söylemli isimler de olacağını duyuyorum. Muharrem İnce ile bir beraberliği ise asla ve asla düşünmüyor Özdağ. Bunlar ilk duyumlar. Gerisini öğrendikçe yine paylaşırım."

    Etiketler:
    Muharrem İnce, istifa, Fatih Altaylı, Ümit Özdağ, İYİ Parti
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