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    Sıla Gençoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan Davut Güloğlu, yeniden yargılama talep etti

    © DHA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103041043951529-sila-gencogluna-hakaret-ettigi-gerekcesiyle-ceza-alan-davut-guloglu-yeniden-yargilama-talep-etti/

    Şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında yaklaşık 4 yıl önce Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine küfür ettiği iddiasıyla 'hakaret' suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılan şarkıcı Davut Güloğlu yargılamanın yenilenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

    Davut Güloğlu avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla yargılamanın yenilenmesi için İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Dilekçede, Davut Güloğlu'nun cezasının infazının durdurulması ve beraati talep edildi.

    Davut Güloğlu'nun 8 bin 500 TL adli para cezasıyla cezalandırıldığı, bu kararın ise 14 Mart 2019 yılında kesinleştiği hatırlatılan dilekçede, taraflar arasında İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası görüldüğü anlatıldı.  Tazminat davasında 26 Kasım 2020 tarihinde verilen kararın gerekçesinde açıklanan nedenlerle yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunulduğu kaydedildi.

    Şarkıcı Sıla
    © AA
    Davut Güloğlu'nun Sıla'ya hakaret cezası kesinleşti
    Tazminat davasının gerekçesinde, "Mahkememizde de davalının ifadelerinden 15 Temmuz 2016'da FETÖ Terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi nedeniyle milli duyguların üst düzeyde olduğu bir anda söylendiği aslında 'vatanını sevmeyenlere' yönelik bu sözü kullandığı kanaati de oluşmuştur" denilen dilekçede, "Söz konusu eylemin vatanını sevmeyenlere yönelik sarf edildiği kabul edilmiştir. İşbu sebeple mahkemenizce verilen karar açısından İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararı yeni delil niteliğinde olup tarafımızca yargılamanın  yenilenmesi yoluna başvurulması zarureti hasıl olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

    Dilekçede ayrıca "Müvekkilin hakaret etmesi söz konusu değildir. Müvekkil, basın mensuplarının sorduğu soruları cevapladıktan sonra, müştekiden tamamen bağımsız olarak vatanını sevmeyenlere karşı kişi ya da kurum isnat etmeden bağımsız olarak kendi düşüncelerini dile getirmiştir. Bu durum İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının gerekçe içeriğinde açıkça görülmektedir. Bu nedenle 5237 sayılı TCK'nin 125. maddesinde belirtilen hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır" denildi.

    Mahkeme önümüzdeki günlerde kararını verecek

    Mahkeme, önümüzdeki günlerde dilekçeyle ilgili inceleme yaparak davanın yeniden görülüp görülmeyeceğine ilişkin karar verecek. Öte yandan avukat Fırat Söylemez, mahkemeye bir dilekçe de sunarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere kanun yararına bozma talebinde de bulundu.

    Etiketler:
    yeniden yargılama, Hakaret, Sıla Gençoğlu, Davut Güloğlu
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