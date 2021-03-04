Aksaray'da pazar günü market, manav, parklar kapatılacak: 'Kimse sokağa çıkmayacak'

Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetime çıkan Vali Hamza Aydoğdu, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentteki bakkal, manav ve parkların da kapatılacağını söyleyen Aydoğdu, "Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak" dedi.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetimler artırıldı. Vali Hamza Aydoğdu, 1500 kişilik ekiple denetimlerin yapıldığını belirtti. Türkiye genelinde olduğu gibi hafta sonu cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığını hatırlatan Aydoğdu, pazar günü ise bakkal ve manavlar dahil kapalı olduğunu vurguladı.

"Cumartesi günü genel bir kararla sokağa çıkma yasağı yok. Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak" bilgisini veren Aydoğdu, şunları söyledi:

"Bir gün boyunca sabredeceğiz. Bu Aksaray’ın geleceği için çok önemli. Lütfen vatandaşlarımız duyuruları çok iyi okusunlar. Çünkü pazar günü istisnalarda dahil sokağa çıkmak yok. Sadece o gün süt üreticileri sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek. Pazar gününden önce vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tedarik etmesi gerekiyor."

'Mutasyonlu virüsün yayıldığı illerden biri'

Vali Aydoğdu, mutasyonlu virüsün yayıldığı illerden birinin de Aksaray olduğunu belirterek, şunları söyledi: