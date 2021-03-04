Ankara'daki ekmek zammında valilik devrede

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte ekmek fiyatlarına zam yapılmasıyla ilgili konuştu.

'Zamma ihtiyaç yok, anlaşamazsak yargıya gideceğiz'

Vali Şahin, "Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre çok doğru bir fiyatlandırma değil. Bunun için toplantıya çağırdık. Bugün ve yarın iki toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz ve bu ekmek fiyatına itiraz edeceğiz'' dedi.

Vasip Şahin, Ankara Fırıncılar Odası'nın, "zammın maliyetleri karşılamadığı" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, "Toplantılarda tartışacağız. İlk tespitlerimize göre şu anda bu zamma ihtiyaç görülmüyor. Oturup tabii onların da bu konudaki savunmalarını, gerekçelerini dinleyeceğiz. Ona göre bir karara varacağız" diye konuştu.