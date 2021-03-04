Darp edilen çiğ köfteci Yılmaz Koç konuştu: Adalet yerini buldu

Afyonkarahisar'da verdiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle darp edilen, küfür ve hakaretlere maruz kalan Yılmaz Koç konuştu. Saldırganın tutuklanmasına ilişkin, ''Adalet yerin buldu'' diyen Koç, ''İzin kullandıktan sonra tekrar işimin başına döneceğim. Sonra üniversiteler açıldığında okuluma gideceğim" açıklamasında bulundu.

Afyonkarahisar'da çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yerindeki çalışanı döven saldırgan tutuklandı. Çiğ köfteci Yılmaz Koç, tutuklamaya ilişkin 'Adalet yerini buldu' dedi.

Vali Gökmen Çiçek, emniyet müdürlüğü ve savcılığa teşekkür eden Yılmaz Koç, "Bu süreçte Valimiz Gökmen Çiçek, Emniyet Müdürümüz, Savcılık hepsi yanımızdaydı. Hepsine çok çok teşekkürler ederim. Bundan sonra bir izin kullandıktan sonra tekrar işimin başına döneceğim. Sonra üniversiteler açıldığında okuluma gideceğim" diye konuştu.

Yılmaz Koç, tutuklanan Gurur Şenel'i daha önce tanımadığını, dükkana geldiğinde bu olayın yaşandığını aktardı.

Ne olmuştu?

Afyonkarahisar'da bir çiğ köftecide 23 Şubat'ta yaşanan olayda, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğunu ileri süren müşteri Gurur Şenel, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'u darbetmiş, darp anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis ekiplerince yakalanan Şenel, emniyetteki ifadesinde konuyu doğrulamış, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şenel, cumhuriyet savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Dün akşam yaşanan olayda da aynı iş yerine ikinci saldırı gerçekleşmiş, iş yerine gelen bir grup, aynı iş yerinin güvenlik kamerasına, ardından kapıya alkol şişesi fırlatmış, iş yeri çalışanına küfürler etmişti.

Bu saldırıyla ilgili de Gurur Şenel'nin kardeşi H.Ş tutuklanmış, eniştesi B.B. ile D.B. gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.