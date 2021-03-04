İletişim Başkanı Altun, basın müşavirleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, bakanlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıkların ve ofislerin basın ve halkla ilişkiler müşavirleri katıldı.

Bugün, bakanlıklarımızın, başkanlıklarımızın ve ofislerimizin basın müşavirleriyle bir araya gelerek hükümetimizin iletişim stratejisi üzerine istişarelerde bulunduk. Oldukça verimli geçen toplantımıza katılan tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/7lGa3H5duH — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 4, 2021

Fahrettin Altun, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük, güçlü ve demokratik Türkiye için yapılan hizmet ve çalışmaların, ulusal ve uluslararası kamuoyuna mal edilmesi noktasında basın müşavirlerinin de önemli bir fonksiyon icra ettiğini söyledi.

Son dönemde yoğun şekilde karşı karşıya kalınan seri yalanlara, dezenformasyonlara ve hakikati tahrif etme çabalarına karşı daha dikkatli ve güçlü şekilde mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Altun, kriz ve süreç iletişimi bağlamında etkin ve hızlı koordinasyonun önemine işaret etti.

Türkiye'nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine fikir teatisinin yapıldığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim planlaması ve koordinasyonuna ilişkin süreçlerin güçlendirilmesinin yanı sıra entegrasyon ve eş güdümün artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.