Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin başı sağolsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a giderken Bitlis'in Tatvan ilçesine kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde yaşamını yitiren askerler için Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun."
Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin #Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 4, 2021
Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun.
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