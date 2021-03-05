Milli Savunma Bakanı Akar'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.