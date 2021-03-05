Knight Frank raporu: Türkiye, ultra milyoner sayısı en çok gerileyen 3. ülke oldu

Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in yayınladığı servet raporuna göre Türkiye, yüzde 21 düşüşle ultra milyoner sayısı en çok gerileyen 3. ülke oldu.

200 ülkenin yer aldığı Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in yayınladığı servet raporuna göre, geçen yıl serveti 1 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı yüzde 20 azalarak 145 bin 810'dan 114 bin 821'e geriledi. Serveti 30 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı da yüzde 21 düşüşle 1.789'dan 1.429'a indi. Böylece Türkiye, ultra milyoner sayısı en çok gerileyen 3. ülke oldu.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre , Turizmin büyük darbe aldığı Yunanistan'da serveti 30 milyon doların üzerindeki zenginlerin sayısı yüzde 33 düşerken, onu yüzde 22 ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İspanya yüzde 14 düşüşle Türkiye'nin arkasından geldi.

Çin ise ultra milyoner sayısını yüzde 16 artırdı. Karantina önlemleri almayı reddeden İsveç de, Çin'i ultra milyoner sayısını yüzde 11 artırarak izledi.

Dünyada serveti 30 milyon doların üstünde olan zenginlerin sayısı yüzde 2.4 artarak 509 bin 252'den 521 bin 653'e çıkarken, serveti 1 milyon doların üzerindeki zengin sayısı ise yüzde 8 azalarak 52.9 milyondan 48.5 milyona geriledi.