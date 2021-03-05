Ahmet Hakan: Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Hakan, "Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na gelen fezlekelerle ilgili olarak 'Fezleke konusunda ben Akşener’ciyim' başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Fezlekeler konusunda İYİ Parti'de iki görüşün öne çıktığını belirten Hakan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz İYİ Parti olarak 'evet' diyeceğiz" ifadesini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

"Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim" diyen Hakan, şunları söyledi: