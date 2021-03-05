Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Bitlis’teki helikopter kazasıyla ilgili taziye

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma bakanlığı, Bingöl’den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 personelin şehit olduğunu bildirmişti.
Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/bRTSSFck7O— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) March 5, 2021
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