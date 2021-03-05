Keymen İlaç’ın sahibi, CHP’li Emir’e dava açıyor: Aşılama dozu arttıkça iftira artıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keymen İlaç’ın, gümrükte ücretsiz olduğu beyan edilen 1 milyon Kovid-19 aşısını Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) tanesini 12 dolardan faturalandırdığını ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası üzerine gözler, Sinovac’ın Türkiye distribütörü Keymen İlaç'a çevrildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’ın yazısına göre Keymen İlaç’ın sahibi Cantürk Alagöz, aşının tamamının hazır ürün olarak getirilmediğini, istenen miktarda alabilmek için Türkiye’de dolum yaptıklarını, bunun için de yatırım gerektiğini ifade etti.

Alagöz, vial (Dolum yapılan şişe) ve enjektör gibi masraflarının olduğunu, bunların siparişlerinin verildiğini belirterek, "1 milyon doz rakamı var ya, onun üzerinde ödedik” diye konuştu.

'Ben aldığım fiyatın üzerine kuruş koymam'

Alagöz, şöyle devam etti: "

"(Masraf) 12 milyon doların üzerinde. Masrafım bedava geldiği söylenen aşılardan fazla. O vialleri, şırıngaları ben alıyorum ya, yatırımı yapıyorum ya, dolum tesislerine para ödeniyor ya… Onları kim ödüyor? Parayı nereden alacağım? Kazancım Sinovac’la yıllara dayalı distribütörlük anlaşmamla sınırlıdır. Bakın, ben aldığım fiyatın üzerine kuruş koymam. Dünyanın en uygun fiyatına alınan aşıda ciddi katkım var. Devletin bir kuruşunun cebime girmesini ar bilirim. Bu, göçük altındaki vatandaşın cebindeki parayı çalmaya benzer. Aşılama dozu arttıkça iftira artıyor."

Alagöz, bu noktada CHP’li Murat Emir’e dava açacağını ifade ederek, aşının etkisinden ve bankaların kendisine kredi vermemesinden bahsetti. Alagöz, aşının doz fiyatının 10 dolar civarında olduğunu dile getirdi.