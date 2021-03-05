Kayıt
11:09 05 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Golf sahasında tarım politikası anlatan Sarıgül, tepkilere yanıt verdi: Nerede söylendiği değil, içeriği önemli

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 09
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043956997_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_ab08f54f912b417bdf3b0b6b17d8c80c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103051043957063-golf-sahasinda-tarim-politikasi-konusan-sarigul-gelen-tepkilere-yanit-verdi-nerede-soylendigi-degil/

    Türkiye Değişim Partisi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül, golf sahasında tarım politikası konuştuğu videoyu eleştirenlere yanıt verdi. "Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli. Golf sahası ya da tarla olması önemli değil" diyen Sarıgül, eleştirilere açık olduklarını belirtti.

    Türkiye Değişim Partisi’ni kurduktan sonra aktif siyasete hızlı dönüş yapan Mustafa Sarıgül’ün videolu mesajları sosyal medyada gündem oldu. Spor salonunda, arabada müzik dinlerken ya da golf sahasında tarım politikası anlatırken çekilen videolara kimi çok sert, kimi de güldüren yanıtlar geldi.

    Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre Sarıgül mesajlara olan tepkisini ve sosyal medyadaki hareketliliğiyle ilgili şunları söyledi:

    'Türkiye Değişim Partisi iktidarında, özellikle spor yaygınlaştırılacak'

    "- (Spor salonu videosu) Ben yıllardan beri spor yapıyorum. Her sabah aşağı yukarı en az 8 kilometre yürüyorum. Ondan sonra da hocamızla birlikte ortalama 150 ila 200 hareket yapıyoruz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında, özellikle spor yaygınlaştırılacak, dünya çapında her dalda sporcu yetiştirilecek. Portekiz’in nüfusu 15–18 milyon arası. Portekiz’den Ronaldo diye dünya çapında bir oyuncu çıktı. Ülkemizde neden böylesine güçlü oyuncuların sayısı çoğalmasın.

    'Mutluluk ve güler yüz projesi üzerinde çalışıyoruz'

     - Toplum önünde bir arkadaşınız, rol model olarak, sporu teşvik etmeye devam ediyorum, edeceğim. İnsanların mutlu olmaları, güler yüzlü olmaları lazım. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız ‘Mutluluk ve Güler Yüz Projesi’ üzerinde çalışıyoruz.

    'Projelerimize de baksınlar'

     - (Andropoz yakıştırması) Yaptığım spor ve paylaşımlar yeni değil ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunu söyleyen arkadaşlardan şöyle de bir şey beklerdim; acaba bizim gençlerle ve Türkiye’nin markalaşmasıyla ve sanayi konusunda, beyaz eşya, üretim, tekstil, kadın hakları, kadın cinayetleri konusunda sunduğumuz projelere de bir göz atmalarını özellikle rica ederim.

    'Tarım bizim geleceğimiz'

     - Tarım Türkiye’nin geleceğidir. TDP olarak ana kalkınma noktalarından birisini tarım olarak görüyoruz. Diğer partiler bugüne kadar bir şey söylemedi. Tarımı konuşan tek partiyiz. Bizden kopya çekenler var.

    'Erzincanlı Sarıgül'e de inanın'

     - (Golf sahasında tarım açıklaması) O gün Antalya il merkezini açtık. Ve o arada Bill Gates’in ‘dünyanın geleceği tarımda’ diye bir açıklaması oldu. Basın mensubu bir arkadaşımız bu konuda soru sorunca dedik ki, "Bunu Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz?’ Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli. Golf sahası ya da tarla olması önemli değil. Söylediklerimde eleştirecek bir şey bulamayanlar, ‘Eksik ya da fazla söyledin’ değil de, ‘Niye golf sahasının arkasında söyledin’ diyorsa, canları sağ olsun. Eleştiriye açığız. Sosyal medyadaki yorumların hepsine saygımız, sevgimiz sonsuz. Bizim boksör madalyalarımız var. Maça çıkmayan boksör madalya alamaz."

    Etiketler:
    Türkiye Değişim Partisi, Ekonomi, politika, Tarım, Golf, Mustafa Sarıgül
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yunanistan'da meydana gelen deprem sonucu hasar gören ev
    6.2'lik depremle sarsılan Yunanistan'dan görüntüler
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet