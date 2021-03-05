Golf sahasında tarım politikası anlatan Sarıgül, tepkilere yanıt verdi: Nerede söylendiği değil, içeriği önemli

Türkiye Değişim Partisi'nin kurucusu Mustafa Sarıgül, golf sahasında tarım politikası konuştuğu videoyu eleştirenlere yanıt verdi. "Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli. Golf sahası ya da tarla olması önemli değil" diyen Sarıgül, eleştirilere açık olduklarını belirtti.

Türkiye Değişim Partisi’ni kurduktan sonra aktif siyasete hızlı dönüş yapan Mustafa Sarıgül’ün videolu mesajları sosyal medyada gündem oldu. Spor salonunda, arabada müzik dinlerken ya da golf sahasında tarım politikası anlatırken çekilen videolara kimi çok sert, kimi de güldüren yanıtlar geldi.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre Sarıgül mesajlara olan tepkisini ve sosyal medyadaki hareketliliğiyle ilgili şunları söyledi:

'Türkiye Değişim Partisi iktidarında, özellikle spor yaygınlaştırılacak'

"- (Spor salonu videosu) Ben yıllardan beri spor yapıyorum. Her sabah aşağı yukarı en az 8 kilometre yürüyorum. Ondan sonra da hocamızla birlikte ortalama 150 ila 200 hareket yapıyoruz. Türkiye Değişim Partisi iktidarında, özellikle spor yaygınlaştırılacak, dünya çapında her dalda sporcu yetiştirilecek. Portekiz’in nüfusu 15–18 milyon arası. Portekiz’den Ronaldo diye dünya çapında bir oyuncu çıktı. Ülkemizde neden böylesine güçlü oyuncuların sayısı çoğalmasın.

'Mutluluk ve güler yüz projesi üzerinde çalışıyoruz'

- Toplum önünde bir arkadaşınız, rol model olarak, sporu teşvik etmeye devam ediyorum, edeceğim. İnsanların mutlu olmaları, güler yüzlü olmaları lazım. Önümüzdeki günlerde açıklayacağımız ‘Mutluluk ve Güler Yüz Projesi’ üzerinde çalışıyoruz.

'Projelerimize de baksınlar'

- (Andropoz yakıştırması) Yaptığım spor ve paylaşımlar yeni değil ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunu söyleyen arkadaşlardan şöyle de bir şey beklerdim; acaba bizim gençlerle ve Türkiye’nin markalaşmasıyla ve sanayi konusunda, beyaz eşya, üretim, tekstil, kadın hakları, kadın cinayetleri konusunda sunduğumuz projelere de bir göz atmalarını özellikle rica ederim.

'Tarım bizim geleceğimiz'

- Tarım Türkiye’nin geleceğidir. TDP olarak ana kalkınma noktalarından birisini tarım olarak görüyoruz. Diğer partiler bugüne kadar bir şey söylemedi. Tarımı konuşan tek partiyiz. Bizden kopya çekenler var.

'Erzincanlı Sarıgül'e de inanın'

- (Golf sahasında tarım açıklaması) O gün Antalya il merkezini açtık. Ve o arada Bill Gates’in ‘dünyanın geleceği tarımda’ diye bir açıklaması oldu. Basın mensubu bir arkadaşımız bu konuda soru sorunca dedik ki, "Bunu Bill Gates söyleyince inanıyorsunuz da Erzincanlı Sarıgül söyleyince niye inanmıyorsunuz?’ Burada lafın nerede söylendiği önemli değil, konunun içeriği önemli. Golf sahası ya da tarla olması önemli değil. Söylediklerimde eleştirecek bir şey bulamayanlar, ‘Eksik ya da fazla söyledin’ değil de, ‘Niye golf sahasının arkasında söyledin’ diyorsa, canları sağ olsun. Eleştiriye açığız. Sosyal medyadaki yorumların hepsine saygımız, sevgimiz sonsuz. Bizim boksör madalyalarımız var. Maça çıkmayan boksör madalya alamaz."