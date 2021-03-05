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    Ali İhsan Bayram - sabun yapmak sabunculuk

    150 yıllık ata mesleğini sürdüren Bayram, günde bir tondan fazla eski usul zeytinyağlı sabun üretiyor

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103051043957238-150-yillik-ata-meslegini-surduren-bayram-gunde-bir-tondan-fazla-eski-usul-zeytinyagli-sabun/

    Aydın'da, 150 yıllık ata mesleğini sürdüren 50 yaşındaki Ali İhsan Bayram, eski usul zeytinyağlı sabun üretiyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerine sabun gönderen Bayram, günde bir tondan fazla sabun ürettiğini söyledi.

    Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Bayram, ata mesleği sabunculuğu yıllardır sürdürüyor.

    Bayram, ağaçların dibine dökülen zeytinlerden yapılan ve yüksek asitli olduğu için yemeklerde tercih edilmeyen zeytinyağlarını kazanlarda 7 saat boyunca 100 dereceyi bulan sıcaklıkta kaynatıp içine sadece kostik ilave ederek kalıplara döküyor.

    Kuruması için 10 saat bekledikten sonra kestiği sabunları 5 ve 10 kilogramlık çuvallara dolduran Bayram, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kilosunu 12 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla gönderiyor.

    Sırrını kimseyle paylaşmıyor

    Tamamen doğal olan sabunları yapabilen çok az sayıda usta olduğunu belirten Bayram, randevulu sistemle ev ve iş yerlerine giderek, sipariş üzerine günlük 200 TL yevmiye karşılığında sabun yapıyor.

    Günde bir tondan fazla sabun ürettiğini belirten Bayram, sırrını kimseyle paylaşmadığını söylüyor.

    'Son 2 yıldır zeytinyağı sabununa ilgi tekrar artmaya başladı'

    Yaklaşık 30 yıldır sabun üretimi yaptığını belirten Bayram, şunları söyledi:

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    "Bu işi babamdan, babam da dedemden öğrenmiş. Bu meslek ailemizde 150 yıldan beri var. Sabunu kendi evimde üretiyorum. Talep olursa, sipariş üzerine gidip yerinde de üretim yaptığım oluyor. Zeytinyağı sabunu yaptırmak isteyen beni arayıp buluyor. Kimisi kendisi kullanmak kimisi de satmak için bana sabun ürettiriyor. Ürettiğimiz sabunu herkes kullanabilir. Eskiden çamaşırlar da bu sabunla yıkanırdı. Ancak çamaşır makinesi çıkınca fazla ilgi olmamaya başladı. Ancak son 2 yıldır zeytinyağı sabununa ilgi tekrar artmaya başladı. Koronavirüs vakalarından dolayı zeytinyağı sabununa daha çok talep oluyor. Yüksek asitli zeytinyağını kazanlarda kaynadıktan sonra alta sızan kirli suyunu alıyoruz. Sadece kostik katıp sabun yapıyoruz. Başka hiçbir katkı maddesi yok. Ürettiğim sabunları asla şampuanla kıyaslayamam." 

    'Bir ton zeytinyağından bin 500 kilo sabun çıkıyor'

    Bayram'a sabun yaptıran zeytinyağı sıkım fabrikasının sahibi Süleyman Okumuş ise, "1970'li yıllarda bu iş yerini babam kurdu. Babamdan kalan mesleği biz sürdürüyoruz. Sezonda ağaçların dibine dökülen zeytinlerden elde ettiğimiz yüksek asitli yağlardan zeytinyağı sabunu üreterek değerlendiriyoruz. Zeytinyağı sıktırmaya gelen müşterilerimiz istiyor. Dışarıdan da çok talep oluyor. Yıllardan beri aynı kalitede sabun çıkarıyoruz. Kendi bölgemizde bu sabunu kullanıyoruz. Sıvı sabun falan kullanmıyoruz. Başta İzmir, İstanbul, Denizli ve Muğla olmak üzere birçok ile de yolluyoruz. Zeytinin yaklaşık 3'te 1'i dibine dökülüyor. Bu arazimizin sarp olmasından kaynaklanıyor. Bu sezon 10 ton yüksek asitli zeytinyağımız vardı. Bunu sabun olarak değerlendirdik. Bir ton zeytinyağından bin 500 kilo sabun çıkıyor. Sabunu da her yıl Ali İhsan Bayram'a yaptırıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    köşk, Zeytinyağı, Türkiye, Ali İhsan Bayram, Sabun, Aydın
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