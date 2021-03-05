Fatih Altaylı'dan Cougar yorumu: Bu helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 1996 yılından bu yana görev yapan Cougar helikopterleriyle ilgili olarak "Bu helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi. 'Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi' desem abartmış olmam herhalde" yorumunu yaptı.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Terör örgütü gibi helikopter' başlıklı yazısında o dönem 'Süper Puma' olarak da bilinen Cougar’ların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine ilk katıldıkları günü hatırladığını söyledi.

"1990'ların ortası idi. İlişki baştan sorunlu idi" diyen Altaylı, devamında "1970'lerde İtalya'da, Aerospatiale'de üretimine başlanmış, daha sonra birkaç kez 'modernize' edilmiş ve Airbus tarafından tekrar tekrar geliştirilmiş bir helikopterdi" bilgisini verdi. Altaylı, şöyle devam etti:

"Geldiğinde bile aslında eski sayılabilecek bir dizayndı. Kötü değildi belki ama modern de sayılmazdı. Eski moda Avinoic'ler, Airbus tarafından sürekli yenilenmek zorunda idi.

Cougar'lar o zaman da muhtemelen siyasi nedenlerle alınmış ve gelir gelmez terörle mücadele için Doğu Anadolu’ya gönderilmiş ve çok kısa süre içinde ilk zaafı ortaya çıkmıştı. Anti roket sistemleri yoktu ve teröristlerin roket saldırısı sonucu düşmüş, 11 şehidimize malolmuştu.

O gün yazmıştım bu helikopterler ile ilgili ilk yazımı. Hemen doğru bir kararla terörle mücadele bölgesinden geri çekilmişti. Cougar helikopterler bu eksiklerinin giderilmesinden sonra yeniden terörle mücadele bölgesine yollandılar. Ve muhtemelen bölge şartlarına uyumlu olmadıkları, aletli uçuş sistemleri yeterli olmadığı ve artık hayli yaşlı da oldukları için pek çok kaza kırıma karıştılar."

'Bu kadar rütbeli askerimizi terör örgütü bile şehit edemedi'

Cougar helikopterlerin bugüne kadar karıştıkları kazalarda toplam 39 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Altaylı, "Bunlardan ikisi general, ikisi albay rütbesinde üstelik. Bu helikopterler başlı başına bir terör örgütü gibi. Bu kadar rütbeli askerimizi, terör örgütü bile şehit edemedi desem abartmış olmam herhalde" diye yazdı. Altaylı, şöyle devam etti: