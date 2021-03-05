Kestiği ağaç üzerine devrilen adam hayatını kaybetti

© İHA Muharrem Gündoğdu

Muharrem Gündoğdu ormanlık alandayaptığı sırada, kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

112 Acil Servisi ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.