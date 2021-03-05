Kayıt
12:46 05 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitime katılım ne kadar?

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043957970_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_633ee3e9e00ca26ee3e4f307c6786155.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103051043958019-bakan-selcuk-acikladi-yuz-yuze-egitime-katilim-ne-kadar-/

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların okulların açılmasını sevinçle karşıladığını belirterek “Çalışmalar ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in, liselerde ise yüzde 70’in üzerinde katılım olduğunu gösteriyor" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

    Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, sözlerine "Öncelikle Bitlis’te kırıma uğrayan helikopterimizdeki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyor ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Bu duygular içerisinde elbette vazifemizi yapmaya devam ediyoruz" diye başladı. 

    "Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in, liselerde ise yüzde 70’in üzerinde katılım olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar bize çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor" ifadesini kullanan Selçuk, şöyle devam etti:

    • "Bu bizi elbette mutlu ediyor ama tedbirlerimizi güçlendirmek ve ortaya çıkacak muhtemel problemlerle ilgili önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bize CİMER ve başka kaynaklardan gelen veli ve çocuk mesajları büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde. Bu süreci öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için daha kolay kılmamız ve sorun yaşanmaması için daha yüksek önlemler almamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız şey de o zaten."

    'Takibini yapıyoruz'

    Bakanlık olarak okulların şehir şehir takibinin yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, "Bugün Sakarya’daki okullarımızda birtakım incelemeler yapıyor ve öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Tüm Türkiye’yi gezerek okul okul neler yapılması gerekiyor, neler yapılıyor, takibini yapıyoruz" dedi.

    Bu süreci el birliğiyle götüreceklerini söyleyen Selçuk, velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. "Bu renklere ayrılmış şehirlerimizin aslında bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye dönen bir çalışmanın, çabanın içinde olmalarını bekliyoruz" diye konuşan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Bunu da görüyoruz, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Elbette bazı eksikliklerimiz olabilir, istisnai durumlar olabilir. Bunları da derhal düzelterek, gereken tedbiri alarak elimizden geleni yapıyoruz. Ben bütün öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum, onların desteğiyle bu güzel günleri beraberce oluşturacağız."

    'Çocuklar olağan dışı sevinç yaşıyor'

    Okulların açılmasını çocukların büyük bir sevinçle karşıladığını ifade eden Bakan Selçuk, sözlerini şöyle noktaladı:

    • “Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar. Sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Olağandışında başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız. Elbette şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük bir sevinç göstermemizi yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor.
    • Ben okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten şehir bazlı, yerinden yönetim yaklaşımının gayesi bu. Çocuklarımızın okullara gelişi; şehirlerin kırmızıdan maviye doğru hareket ederken alacağı mesafeye göre okullar durumunda değişkenlik olacak. Sayın valilerimizin yönetiminde bu konular ele alınıyor ve yürütülüyor."

    Bakan Selçuk daha sonra çocukların oynadığı temassız oyunu izleyerek, oyuna katıldı.

    Etiketler:
    koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Okul, Yüz yüze eğitim, Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yunanistan'da meydana gelen deprem sonucu hasar gören ev
    6.2'lik depremle sarsılan Yunanistan'dan görüntüler
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet