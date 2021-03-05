Bakan Selçuk açıkladı: Yüz yüze eğitime katılım ne kadar?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların okulların açılmasını sevinçle karşıladığını belirterek “Çalışmalar ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in, liselerde ise yüzde 70’in üzerinde katılım olduğunu gösteriyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sakarya’nın Ferizli ilçesinde bulunan Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Selçuk, sözlerine "Öncelikle Bitlis’te kırıma uğrayan helikopterimizdeki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyor ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Bu duygular içerisinde elbette vazifemizi yapmaya devam ediyoruz" diye başladı.

"Okullarımızın açıldığı bu hafta bizim özellikle veriye dayalı olarak yaptığımız çalışmalar ilk ve ortaokullarda yüzde 80’in, liselerde ise yüzde 70’in üzerinde katılım olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar bize çocuklarımızda ve velilerimizde çok yüksek bir katılımla okulların açılmasının desteklendiğini gösteriyor" ifadesini kullanan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu bizi elbette mutlu ediyor ama tedbirlerimizi güçlendirmek ve ortaya çıkacak muhtemel problemlerle ilgili önlemler almak öncelikli vazifemiz. Bize CİMER ve başka kaynaklardan gelen veli ve çocuk mesajları büyük bir mutluluk ve beklenti içerisinde. Bu süreci öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için daha kolay kılmamız ve sorun yaşanmaması için daha yüksek önlemler almamız gerekiyor. Şu anda yaptığımız şey de o zaten."

'Takibini yapıyoruz'

Bakanlık olarak okulların şehir şehir takibinin yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, "Bugün Sakarya’daki okullarımızda birtakım incelemeler yapıyor ve öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Tüm Türkiye’yi gezerek okul okul neler yapılması gerekiyor, neler yapılıyor, takibini yapıyoruz" dedi.

Bu süreci el birliğiyle götüreceklerini söyleyen Selçuk, velilerin ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi. "Bu renklere ayrılmış şehirlerimizin aslında bu dönemde daha da dikkatli olarak maviye dönen bir çalışmanın, çabanın içinde olmalarını bekliyoruz" diye konuşan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bunu da görüyoruz, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Burada çocuklarımız okul bahçesinde temassız oyun oynuyorlar. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Elbette bazı eksikliklerimiz olabilir, istisnai durumlar olabilir. Bunları da derhal düzelterek, gereken tedbiri alarak elimizden geleni yapıyoruz. Ben bütün öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum, onların desteğiyle bu güzel günleri beraberce oluşturacağız."

'Çocuklar olağan dışı sevinç yaşıyor'

Okulların açılmasını çocukların büyük bir sevinçle karşıladığını ifade eden Bakan Selçuk, sözlerini şöyle noktaladı:

“Çocuklar bir bayram yeri gibi bakıyorlar. Sınıfların heyecanı, atmosferi çok farklılaşmış. Olağandışında başka bir sevinci yaşıyor çocuklarımız. Elbette şehitlerimizin olduğu bir günde çok daha büyük bir sevinç göstermemizi yüreğimizdeki burukluk bunu engelliyor.

Ben okullardaki sevincin hep hatırlanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten şehir bazlı, yerinden yönetim yaklaşımının gayesi bu. Çocuklarımızın okullara gelişi; şehirlerin kırmızıdan maviye doğru hareket ederken alacağı mesafeye göre okullar durumunda değişkenlik olacak. Sayın valilerimizin yönetiminde bu konular ele alınıyor ve yürütülüyor."

Bakan Selçuk daha sonra çocukların oynadığı temassız oyunu izleyerek, oyuna katıldı.