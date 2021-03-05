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    Tufan Karabulak, Aynur Süngülü, Özlem Karabulak

    Eşinin sevgilisini öldüren kadına tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103051043958648-esinin-sevgilisini-olduren-kadina-tahrik-ve-iyi-hal-indirimi-ile-15-yil-hapis/

    Konya'da boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Tufan Karabulak'la birlikteliği olan Aynur Süngülü'yü tabancayla vurarak öldüren Özlem Karabulak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Karabulak'ın cezası suçu haksız tahrik içinde işlediği gerekçesi ve mahkemedeki iyi hali göz önünde bulundurularak 15 yıla indirildi.

    Özlem Karabulak, 3 Ocak 2020'de İstanbul’dan, Seydişehir'e gelip boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı 37 yaşındaki Aynur Süngülü'yü apartmanın giriş katında aralarında çıkan tartışma sonrası tabancayla öldürdü, yanında bulunan komşusu Emine Kumru’yu da elinden yaraladı.

    Olaydan sonra taksiyle ilk olarak Konya Otogarı'na, ardından Eskişehir'e geçip oradan da Kocaeli'deki eşinin akrabasının evine gidip saklanan 5 çocuk annesi Özlem Karabulak, polis tarafından yakalandı. Seydişehir'e getirilen 44 yaşındaki Karabulak, tutuklandı.

    ‘Tesadüfen karşılaştık’

    Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan yargılanan Karabulak, son kez hakim karşısına çıktı.

    Karabulak, son savunmasında, ''Eşime çocuklarımız için hayatımızın netleşmesini söylemiştim. Bana yapılan ardı arkası kesilmeyen tehditler vardı. Çocuğumun düğününe gelmeme de engel oldular. Eşim benim ne kadar anlayışlı olduğumu, özellikle çocuklarımı düşündüğümü çok iyi bilirdi. Eşimi dükkanda bulamadığım için kendisini sıklıkla aramıştım. Ulaşamadığım için eve gittim. Maktulle tesadüfen karşılaştık. Hatta benim gelinimle de etli ekmek yemek için sözleşmiştim. Aklımda kesinlikle maktulü öldürme düşüncem yoktu. Ben buraya 5 yaşındaki çocuğumla birlikte geldim. Dünürlerimle vakit geçirdim. Ev bakmaya gittik. Asla bu şekilde sonuçlanmasını istemedim. Maktul ve eşim beni daha önce zaten çok yıprattılar. Bunun üzerine eşime boşanma davası dahi açtım. Tufan'a çocuklarının boynu bükük kaldığını, onlara sahip çıkmamız gerektiğini söyledim. Olayların bu şekilde sonuçlanması ben çok yıprattı. Olayın şokunu hala üzerimden atamadım. Çok büyük pişmanlık duyuyorum'' dedi.

    Önce ağırlaştırılmış müebbet hapis, sonra 15 yıl

    Savcılığın mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karabulak'a önce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suçun haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirtip 18 yıl hapis verdi. Mahkeme, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulunduran Karabulak'ın cezasını 15 yıla düşürdü.

    Heyet, olay sırasında yaralanan Emine Kumru'ya yönelik 'yaralama' suçundan ise 112 gün karşılığı 2 bin 240 lira adli para cezası uygulayıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    Etiketler:
    Ağırlaştırılmış müebbet, Silah, Cinayet, Sevgili, Konya
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