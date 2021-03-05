İmamoğlu: Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında Kasımpaşa'daki Divanhane'nin durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı.
"Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
- "Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama ecdad mirasını yıkmada ısrarcı."
Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 5, 2021
Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı. pic.twitter.com/1w1Cu0jXnp
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