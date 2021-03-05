Helikopter kazasında şehit olan askerler için cenaze töreni düzenleniyor

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.
#Canlı: Helikopter kazasında şehit olan askerler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor https://t.co/YHkCN6TwdI— AA Canlı (@AACanli) March 5, 2021
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