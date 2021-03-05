Demirtaş'tan helikopter kazasında şehit olan askerler için mesaj

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Demirtaş, "Yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum" dedi.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 asker için kişisel Twitter hesabında bir mesaj yayınladı.

Demirtaş, "Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum" ifadesini kullandı.

Bitlis'teki helikopter kazasında yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır diliyor, acılarını yürekten paylaşıyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) March 5, 2021

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