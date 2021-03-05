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    Ekrem Canalp

    Edirne Valisi Canalp: Hayırsız evlat olun, 2 ay anne babanızı dahi ziyarete gitmeyin

    © İHA
    Türkiye
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (659)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103051043960515-edirne-valisi-canalp-hayirsiz-evlat-olun-2-ay-anne-babanizi-dahi-ziyarete-gitmeyin/

    Risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, Vali Ekrem Canalp, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyerek, "Evlatlar, istirham ediyorum, 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler de ziyaret etmesinler" dedi.

    Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, çok yüksek riskli olarak gösterilen ‘kırmızı’ kategoride yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75.29’dan 107.43’e yükseldi.

    Sosyal mesafenin korunması için kentin en kalabalık yerlerinden olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki banklar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

    ‘Toplum bağışıklığı düşük’

    Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    • “Şu anda pandeminin geçen yıl ülkemizde başladığı ay ve günlerdeyiz. Pandemi geçen yıl Edirne’de nispeten yüksek bir seyirle başlamıştı. Sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın aldığı tedbirlerle Edirne, aylar boyunca Türkiye’de en az vaka çıkan il olmuştu.
    • Belli aylarda da nüfusa göre en az vaka çıkan illerden bir tanesi ilimiz. Şu anda da 100 bin nüfusa düşen toplam vaka sayısına baktığımızda Edirne hali hazırda da Türkiye’de en az vaka çıkan, vaka sayısı olan illerden biri olmaya devam ediyor. Ancak konjonktürel olarak yüksek bir seyirde vaka sayılarımız devam ediyor.
    • Toplam vaka sayısının az olduğu bir il olmak aynı zamanda çok belirgin bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Bu da toplum bağışıklığının nispeten düşük olmasıdır. Bu da virüsün yayılma hızı açısından çok daha kolay, çok daha avantajlı bir konumu, bizim açımızdan ise dezavantajlı bir konuma getirmektedir.”
    ‘Varyant virüsle mücadele ediyoruz’

    Vali Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • Şu anda varyant virüsle mücadele ediyoruz. Yoğun şekilde mücadele ettiğimiz yeni varyant virüsün de yayılma hızı çok daha yüksek bir seviyede maalesef. Bu da devam ettiği içindir ki bizim yapmamız gereken şey bu çift etkiden dolayı, hem az vaka çıkan bir il olması hem de toplum bağışıklığının az olmasından dolayı ve aynı zamanda da varyant virüsle mücadele ediyor olmamızdan dolayı bütün çabamızı ve gayretimizi iki katına çıkarmamız gerekiyor.
    • Nasıl ki geçen yıl bu zamanlarda ilkbahar dönemi boyunca yoğun bir gayretle Türkiye’nin en az vakası olan il olmayı başarabildiysek, bu yıl da dezavantajlarımıza rağmen çabamız ve gayretimizi daha da artırmak suretiyle yine aynı konumlara gelmemiz mümkündür.
    • Bunun için de gerek pandemi kurullarımız gerekse bütün kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruşlarımız, odalarımız, borsalarımız, siyasi partilerimizin, herkesin çabası ve gayretini artırarak devam ettirmesine ihtiyaç var.
    • Bizler kamu kurum ve kuruluşları olarak, geçmişten çok daha yüksek bir motivasyonla çok daha azimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen, nisan ayının sonuna kadar kimse, komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır.
    • Evlatlar, istirham ediyorum iki ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler, birbirlerini 2 ay süreyle ziyaret etmesinler, komşularımızı 2 ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim. Eğer komşumuz bize ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim.
    • Çünkü şu anda bizim günlük olarak takip etmiş olduğumuz filyasyon çalışmalarında, vaka kaynağına ilişkin olarak ortaya çıkan tablo maalesef şunu ortaya koyuyor ki, binaların dışındaki kaynaklardan çok daha önemlisi, bina içi sebeplerden kaynaklanan virüsün yayılması söz konusu.
    • Dolayısıyla bu noktada da bütün Edirnelilerden istirhamımdır, lütfen 2 aylık süreyle sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim. İnşallah hepimizin çabasıyla, gayretiyle Edirne’mizi de hak ettiği noktalara hızlı şekilde ulaştırmış olalım.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (659)
    Etiketler:
    mutasyon, Sosyal izolasyon, Kovid-19, Edirne, Koronavirüs
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