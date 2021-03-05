Edirne Valisi Canalp: Hayırsız evlat olun, 2 ay anne babanızı dahi ziyarete gitmeyin

Risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne'de, Vali Ekrem Canalp, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyerek, "Evlatlar, istirham ediyorum, 2 ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler de ziyaret etmesinler" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, çok yüksek riskli olarak gösterilen ‘kırmızı’ kategoride yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75.29’dan 107.43’e yükseldi.

Sosyal mesafenin korunması için kentin en kalabalık yerlerinden olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki banklar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

‘Toplum bağışıklığı düşük’

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Şu anda pandeminin geçen yıl ülkemizde başladığı ay ve günlerdeyiz. Pandemi geçen yıl Edirne ’de nispeten yüksek bir seyirle başlamıştı. Sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın aldığı tedbirlerle Edirne, aylar boyunca Türkiye’de en az vaka çıkan il olmuştu.

’de nispeten yüksek bir seyirle başlamıştı. Sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın aldığı tedbirlerle Edirne, aylar boyunca Türkiye’de en az vaka çıkan il olmuştu. Belli aylarda da nüfusa göre en az vaka çıkan illerden bir tanesi ilimiz. Şu anda da 100 bin nüfusa düşen toplam vaka sayısına baktığımızda Edirne hali hazırda da Türkiye ’de en az vaka çıkan, vaka sayısı olan illerden biri olmaya devam ediyor. Ancak konjonktürel olarak yüksek bir seyirde vaka sayılarımız devam ediyor.

’de en az vaka çıkan, vaka sayısı olan illerden biri olmaya devam ediyor. Ancak konjonktürel olarak yüksek bir seyirde vaka sayılarımız devam ediyor. Toplam vaka sayısının az olduğu bir il olmak aynı zamanda çok belirgin bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Bu da toplum bağışıklığının nispeten düşük olmasıdır. Bu da virüsün yayılma hızı açısından çok daha kolay, çok daha avantajlı bir konumu, bizim açımızdan ise dezavantajlı bir konuma getirmektedir.”

‘Varyant virüsle mücadele ediyoruz’

Vali Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü: