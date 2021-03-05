Mubariz Gurbanoğlu, FETÖ'den 5 yıl ceza verilerek tahliye edildi

İş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu ile çok sayıda avukatı hazır bulundu.

© Fotoğraf : Twitter Duruşmaya sanık Gurbanoğlu’nun ailesi ve arkadaşı olan türkücü Mahsun Kırmızıgül izleyici olarak katıldı.

Duruşma savcısı, celse arasında dava dosyasına sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti. Mütalaada, sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil bulunmadığı kaydedildi. Gurbanoğlu’nun yurtdışında bulunan okul ile derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunduğunun sabit olduğunun anlatıldığı mütalaada,suçundan cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan mütalaada, Gurbanoğlu hakkında tahliye edilerek hakkında yurtdışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

Beraat istedi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Gurbanoğlu, Fethullah Gülen ve örgüte hiçbir zaman yardımının bulunmadığını, kendisine ait gemilerin limanlarda durması nedeniyle çalışanlarının maaş alamadığını söyledi. Gurbanoğlu savunmasında, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Gurbanoğlu’nun beyanlarının tamamlanmasının ardından savunma yapan avukatları beraata ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun eylemlerinin yardım kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, Gurbanoğlu’nu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Gurbanoğlu’nun tahliyesine karar veren heyet, oy çokluğuyla ev hapsine çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, oy birliğiyle Gurbanoğlu hakkında yurtdışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Gurbanoğlu’nun yakınları kararı sevinçle karşıladı. Kimi kararın ardından gözyaşı döküp birbirine sarılırken, kimi sloganlar attı.

Mahsun Kırmızıgül: Ev hapsi son derece katı bir karar

Duruşmanın ardından açıklama yapan türkücü Mahsun Kırmızıgül, “Bunların hiçbirisini hak etmedi Mubariz. Açıkçası çok sevinmedim ben. Bunca zaman içeri tıkılması anlamsız. Sebepsiz yere, yalan yanlış beyanlarla bu ülkeyi bu kadar seven bir insanın içeriye tıkılması çok yanlış bence. Ev hapsi son derece katı bir karar” ifadelerini kullandı.