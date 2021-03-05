Davut Güloğlu’nun yargılamanın yenilenmesi talebine ret

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’na küfür ettiği gerekçesiyle 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılan Davut Güloğlu’nun yargılamanın yenilenmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Davut Güloğlu avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla yargılamanın yenilenmesi talebiyle dün İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, 'kabule değer olmadığı' gerekçesiyle talebi reddetti.

Mahkemenin gerekçesinde, "CMK 311 ve devamında belirtilen yargılamanın yenilenmesi koşullarından hiçbirine uygun olmadığı, dilekçede yargılamayı gerektirir yargılama aşamasında değerlendirilmeyen yeni bir neden ve bu durumu belgeleyecek herhangi bir delil mahiyetinde belge sunulmadığı, bu itibarla yargılamanın yenilenmesi talebinin kabule değer olmadığı anlaşıldığından reddine karar verildiği" belirtildi.

Ne olmuştu?

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla Gençoğlu katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti.

Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, 'alenen hakaret' suçundan 2.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de 'alenen hakaret' suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, bu ceza 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti. Güloğlu'nun bu cezası 14 Mart 2019 yılında kesinleşmişti.

Öte yandan Gençoğlu, Güloğlu aleyhine 60 bin TL'lik İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açmıştı.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte Davut Güloğlu'ndan alınarak Sıla'ya verilmesine karar vermişti.

Tazminat davasının 26 Kasım 2020 tarihinde gerekçesinin açıklanmasının ardından Davut Güloğlu, avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla 'hakaret' suçunun unsurlarının oluşmadığını savunarak yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştu.