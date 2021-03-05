Sipariş götüren moto kurye kazada hayatını kaybetti

Bursa'da sipariş götüren motosikletli kurye, trafik kazası geçirdi. Kestel ilçesinde gerçekleşen olayda Hakan Mutlu'nun kullandığı motosiklet bir otomobille çarpıştı. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü Görkem Y.'nin 0.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza yerine gelen otomobil sürücüsünün ağabeyi Mahmut Y., "Kardeşim benden araba istedi ama ben Görkem'e arabayı vermedim, Görkem de bana kızıp araba kiralayıp kaza yapmış. Vefat eden de benim kardeşim. Çok üzgünüm, içim parçalanıyor, hepsi benim yüzümden" diye konuştu.

Mutlu'nun cenazesi Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.