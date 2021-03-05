'Polis vurdu' demişti: Nezarethane görüntüleri ortaya çıktı

Esenler'de maske tartışması sonrası gözaltına alınan kişi, polisin kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayette bulundu. Polis merkezinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise iddialarda bulunan kişinin nezarethanenin demir kapısı ve parmaklıklarına defalarca kafasıyla vurduğu görülüyor.