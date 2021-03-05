İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek denetim genelgesi

Mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan 'Dinamik Denetim Modeli'nin hayata geçirildiği belirtilen genelgede, risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi. Genelgede, denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak şeklinde uygulanacağı ve bu kapsamdaki tüm alanların denetleneceğine vurgu yapıldı.

Genelgede, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yarın ülke genelinde restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerlerin denetleneceği belirtildi.

Valiliklere gönderilen genelgede alınan kararlar şu şekilde sıralandı: