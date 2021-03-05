Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız. pic.twitter.com/G9ua2i2Gpg